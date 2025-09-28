HomeCinema News2025

James Gunn condivide il primo aggiornamento dopo 7 mesi sul film DC The Authority

Di Redazione

-

The Authority film 2026

Uno dei progetti più impegnativi della DC Universe sta procedendo nella giusta direzione, come dimostra il nuovo aggiornamento sul film condiviso da James Gunn. DC Studios sta lavorando a numerosi progetti per il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” dall’annuncio del gennaio 2023, sia per il grande che per il piccolo schermo.

Mentre il 2025 vedrà l’uscita del nuovo film Superman e della seconda stagione di Peacemaker, Supergirl e Clayface sono i prossimi film DCU in uscita nel 2026, mentre Lanterns della HBO è previsto in anteprima anche il prossimo anno. Tuttavia, al di fuori di Man of Tomorrow e The Batman – Parte 2 del 2027, il calendario delle uscite non è ancora stato definito completamente per DC Studios, poiché altri film sono ancora in diverse fasi di sviluppo.

The Authority della DCU non è stato cancellato

Un film che sta procedendo lentamente dalla sua presentazione iniziale nel gennaio 2023 è The Authority, soprattutto perché DC Studios’ Superman ha introdotto uno dei suoi membri principali, Angela Spica, alias The Engineer, interpretata da María Gabriela de Faría. Nel febbraio 2025, il film è stato definito come il progetto DCU più difficile da realizzare durante un evento stampa.

Tuttavia, le cose potrebbero finalmente cambiare per l’ensemble di supereroi, poiché Deadline ha ricevuto un nuovo aggiornamento da Gunn in una recente intervista. Mentre chiedeva informazioni sui progressi del film, il co-CEO della DC Studios ha confermato quanto segue su ciò che sta accadendo con il progetto:

James Gunn: C’è qualcuno che è un ottimo creatore e che mi ha parlato l’altro giorno.

Questo ha spinto Deadline a porre una domanda di follow-up, chiedendo se questo significa che il film potrebbe essere rielaborato come una serie TV. Tuttavia, il regista di Superman e Man of Tomorrow è rimasto sulle sue, aggiungendo quanto segue su ciò che questo potrebbe significare per i personaggi di The Authority:

James Gunn: Chi lo sa. Probabilmente non realizzerò certi film con personaggi che (il pubblico) non conosce; è più difficile attirare la gente al cinema per questo genere di cose.

Cosa significa questo per The Authority

James Gunn 2023
Il regista statunitense James Gunn arriva alla premiere di Los Angeles della Warner Bros. ‘The Flash’ tenutasi al TCL Chinese Theatre IMAX il 12 giugno 2023 a Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di imagepressagency – DepositPhotos

Dato che il franchise è ancora agli inizi, è comprensibile che la DC Studios possa prendere in considerazione la possibilità di rielaborare il film in una serie TV, soprattutto perché i personaggi di The Authority sono estremamente oscuri per il grande pubblico. Una serie televisiva potrebbe anche dedicare più tempo a far conoscere questi personaggi molto meglio di quanto possa fare un film di due ore.

Questo non è l’unico progetto che sta procedendo lentamente, poiché le serie televisive Waller e Paradise Lost hanno affrontato un percorso simile, mentre film come Sgt. Rock non erano ancora al punto giusto per poter andare avanti. Sulla base dei suoi commenti passati, il film The Brave and The Bold e il film Wonder Woman hanno la priorità in questo momento.

Se altre serie stanno richiedendo più tempo per essere realizzate, potrebbe essere vantaggioso per il gruppo di supereroi più oscuri ottenere un trattamento per il piccolo schermo, soprattutto se possono sviluppare quella squadra più rapidamente per la TV. Si spera che, dopo le ultime dichiarazioni di Gunn, The Authority avrà presto un grande futuro alla DC Studios.

