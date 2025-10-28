Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley rivela i piani per la Stagione 2: “Tutto quello che hanno sono problemi”

Stiamo ancora aspettando notizie sul rinnovo di Alien: Pianeta Terra di FX/Hulu per una seconda stagione (anche se la serie è stata piuttosto apprezzata dai fan e dalla critica, i dati indicano che gli ascolti non sono stati particolarmente elevati), ma sembra che lo showrunner Noah Hawley abbia le idee piuttosto chiare su come vorrebbe che la storia procedesse se avesse l’opportunità di continuare la serie.

Il finale della prima stagione si è concluso con Wendy, Hermit e gli altri ibridi – insieme a una coppia di xenomorfi – che hanno preso il controllo del centro di ricerca Prodigy e imprigionato Boy Kavalier, Kirsh, Dame Sylvia, Atom Eins e Morrow. Una vittoria, ma forse di breve durata. “Quel momento in cui si dice ‘Ora comandiamo noi’ è davvero esaltante per il pubblico. E poi la domanda è… beh, è stato esaltante anche quando Dustin Hoffman è corso fuori dalla chiesa e sono saliti sull’autobus in Il laureato.

“Ma cosa succede dopo?”, dice Hawley a Empire. “Le navi Weyland-Yutani stanno arrivando e tutto ciò che hanno sono problemi”. Oltre a concentrarsi sulle immediate conseguenze del colpo di stato ibrido, Hawley spera di poter andare oltre l’isola ed esplorare maggiormente il pianeta governato dalle corporazioni. “Mi interessa esplorare la politica aziendale”, aggiunge.

“Come abbiamo visto, c’è un’irresistibile attrazione gravitazionale verso il monopolio che hanno le aziende e i miliardari. C’è un po’ di Game Of Thrones nel mondo aziendale che trovo interessante. Penso che la storia dell’autonomia di questi bambini continui ad essere il cuore della serie, ma Alien riguarda sempre i livelli di contenimento. L’isola è un livello di contenimento, ma cosa succede quando si supera quel livello?”

“In definitiva, la serie si chiama Alien: Pianeta Terra. So che, dato il canone, non posso far saltare in aria la Terra, ma penso che il contenimento sarà molto difficile da mantenere. Perché è una storia sull’umanità intrappolata tra la natura che cerca di ucciderci e la tecnologia che abbiamo creato e che sembra cercare di ucciderci, che assomiglia molto al mondo in cui vivo”, aggiunge, “e quindi mi sembra che ci sia molto con cui confrontarsi”.

