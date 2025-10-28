The Toxic Avenger: il regista del reboot anticipa la “violenza alla Itchy & Scratchy”

Il regista del prossimo reboot cinematografico The Toxic Avenger anticipa la violenza unica del film. The Toxic Avenger è un remake dell’omonimo film d’azione del 1984, la cui trama è incentrata su un nuovo eroe mostruoso che si trasforma in “The Toxic Avenger” dopo un incidente chimico tossico. The Toxic Avenger è diretto da Macon Blair e vede protagonisti Kevin Bacon, Peter Dinklage, Jacob Tremblay ed Elijah Wood.

In vista dell’uscita del film, Blair anticipa la violenza unica di The Toxic Avenger, accennata nel trailer. In un’intervista con Empire, il regista ha descritto la violenza del film come “violenza tipo Itchy and Scratchy”. Blair ha citato ad esempio:

Abbiamo un tizio che viene infilato con la testa nel motore di un’auto e questa gli schiaccia la testa. Era una gag che mi piaceva molto.

La violenza di The Toxic Avenger lo rende difficile da vendere

La versione del 1984 di The Toxic Avenger nasce dalla tradizione delle commedie horror di serie B. Sebbene fosse uno dei film più popolari della sua casa di produzione, la Troma Entertainment, The Toxic Avenger non ebbe successo al botteghino al momento della sua uscita. Da allora, tuttavia, la sua esilarante rivisitazione della storia delle origini dei supereroi lo ha portato a diventare oggi un classico di culto, dando infine vita al prossimo reboot.

Forse a causa della sua anticonformità, The Toxic Avenger è un po’ difficile da vendere ad alcuni spettatori al di fuori del suo pubblico di culto. Di conseguenza, il film ha trascorso oltre un decennio in fase di sviluppo, dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2010. Lentamente, The Toxic Avenger ha aggiunto i membri del cast e ha iniziato le riprese prima di essere finalmente presentato in anteprima quest’anno al Fantastic Fest. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale. Confrontando la violenza con quella dei Simpson in Itchy and Scratchy, è chiaro che il gore sarà sicuramente esagerato.

Anche se la violenza nel film potrebbe essere controversa, la descrizione di Blair della violenza di “Itchy and Scratchy” e la descrizione delle scene rendono il film ancora più emozionante. Con scene come quella del motore dell’auto, The Toxic Avenger si è guadagnato chiaramente la classificazione R. Anche l’originale ha scioccato gli spettatori con la sua violenza, ma con effetti speciali più potenti, il gore di The Toxic Avenger del 2023 scioccherà sicuramente ancora di più il pubblico.