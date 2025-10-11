Alien – Pianeta Terra, il produttore rivela quando verrà deciso il destino della seconda stagione

Il produttore di Alien – Pianeta Terra David W. Zucker ha spiegato quando verrà deciso il destino della seconda stagione dopo l’intenso finale della prima. La prima stagione di Alien – Pianeta Terra si è conclusa con importanti preparativi per la direzione che prenderà la serie nella seconda stagione. Neverland Island è ora sotto il controllo dei bambini, mentre Weyland-Yutani si avvicina a un accordo con Prodigy che inevitabilmente fallirà.

Tuttavia, la Alien – Pianeta Terra – stagione 2 deve ancora essere confermata. In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant al New York Comic Con, Zucker ha detto che c’è speranza che entro un altro mese verrà rivelato il destino dello show. Parlando del creatore della serie Noah Hawley, ha spiegato il proprio ruolo nella produzione, accennando a quando potrebbero arrivare notizie sulla stagione 2:

Beh, io sono lì per fornire supporto. Quindi, ovunque lui vada, io lo seguo a ruota. Ma ci sono sicuramente molti preparativi creativi in corso, e la nostra speranza e aspettativa è che nel prossimo mese circa avremo notizie concrete.

Poiché le notizie sono attese entro un mese circa, il destino di Alien: Earth potrebbe essere deciso entro novembre 2025. Hawley ha già dichiarato che immagina lo show come una serie di più stagioni e, sebbene non ci sia un modo definitivo di affrontare la storia, ha parlato della possibilità di vederla arrivare fino alla quinta stagione al massimo.

Crowley ha anche parlato con la star della serie Sydney Chandler al New York Comic Con del suo Alien: Earth, Wendy, alla fine della prima stagione. Alla domanda sui pensieri di Wendy e sulle sue motivazioni per il futuro, Chandler ha spiegato come questo dimostri quanto lei abbia trionfato su Boy Kavalier e quanto questo sia positivo per il suo futuro sull’isola di Neverland:

Beh, questa è una buona domanda di Noah, perché continuo a chiedergli informazioni e lui non mi dice dove andremo a finire.

Mi sembra che quel pezzo sia Wendy che dice scacco matto a Boy K. Ora sei entrato nel suo mondo. È stata una grande gioia interpretare qualcuno che è molto più figo di te. Quindi, calarmi in quel ruolo è stato davvero divertente. È stato un momento molto intenso per lei, ma non ho idea di dove andrà ora. Per lei va tutto alla grande. Tutto sta andando alla grande. Per tutti gli altri, non lo so.

I bambini al comando di Neverland e l’approccio di Yutani sono solo due delle tante domande irrisolte con cui si conclude Alien: Earth. La storia dell’Ocellus è un’altra, con l’alieno simile a un bulbo oculare che si è impiantato nel cadavere di Arthur. Non è chiaro nemmeno cosa intendano fare ora i bambini, ora che sono liberi, e quali conseguenze più profonde e imprevedibili potrebbero dover affrontare.

È chiaro che la seconda stagione ha un grande potenziale, anche se non è chiaro se FX la rinnoverà. Nonostante Alien – Pianeta Terra abbia ricevuto recensioni positive dalla critica, il pubblico è stato più diviso sulla serie prequel. Al momento della stesura di questo articolo, lo show ha ottenuto un punteggio del 94% dalla critica e del 66% dal pubblico su Rotten Tomatoes. Anche se non è negativo, questo dato segnala una certa divisione.

Tuttavia, il fattore decisivo per il futuro della serie saranno gli ascolti. Se Alien: Earth riuscirà a ottenere numeri sufficientemente buoni su FX e Hulu, la seconda stagione sarà garantita. Considerando quanto siano ambiziosi i piani di Hawley, insieme alla sua storia positiva con FX grazie a Fargo e Legion, è probabile che ci siano buone notizie. Per ora, però, nulla è certo.