Alien: Pianeta Terra, lo showrunner spiega il legame di Wendy con gli Xenomorfi

Il quarto episodio di Alien: Pianeta Terra (qui la recensione) di questa settimana ha approfondito il misterioso legame di Wendy (Sydney Chandler) con gli Xenomorfi, ponendo una domanda intrigante: è possibile controllare, o addirittura domare, questa specie extraterrestre notoriamente aggressiva? In “Observation”, Boy Kavalier incoraggia Wendy a vocalizzare gli strani suoni che sente nella sua testa da quando si è avvicinata agli alieni per la prima volta nell’episodio 2.

Lei lo fa e da quel momento lui convince la ragazza/ibrido a tentare di comunicare con la creatura che sta attualmente gestando all’interno del polmone rimosso chirurgicamente a suo fratello Joe. Alla fine dell’episodio, un piccolo xenomorfo che ne esce fuori e Wendy riesce a usare la sua nuova abilità per calmare la creatura e addirittura accarezzarla sulla testa. Gli alieni hanno in qualche modo “scelto” Wendy come loro portavoce, o la sua capacità di comunicare con le creature è semplicemente dovuta alla sua fisiologia ibrida umana/sintetica e alla sua programmazione?

“Niente è casuale per un bambino, giusto? Sai, tutto sembra significativo”, dice lo showrunner Noah Hawley a Decider.com. “C’è un momento nel quarto episodio in cui lei dice: ‘Hanno scelto me’. Giusto? Il che non è vero. Giusto? Non l’hanno scelta. Lei riesce solo a sentirli a causa di un problema hardware o software che ha”. Che si tratti di una stranezza nella sua programmazione o meno, Wendy sembra certamente credere di avere una sorta di vocazione superiore, che potrebbe rivelarsi disastrosa per chi le sta intorno.

“L’altra cosa con i bambini è che loro non danno davvero importanza… Voglio dire, per loro sono solo animali, capisci? Quindi lei guarda queste creature e prova empatia, proprio come mia figlia è diventata vegetariana quando aveva nove anni”, ha aggiunto Hawley. “Beh, queste creature non hanno chiesto di venire qui, e forse sono spaventate. Sai, lei dice a suo fratello: ‘Questo, forse questo potrebbe essere buono’. E sembra… non so, ‘il tuo amico squalo’, ma si può capire il suo impulso a provarci”.

Dovremo aspettare e vedere come si svilupperà questa trama, ma l’animale domestico di Wendy è ben lungi dall’essere l’unico problema che attende i nostri protagonisti, con una Nibs sempre più instabile e potenzialmente pericolosa convinta di essere incinta, quell’inquietante alieno dagli occhi che aspetta il momento giusto per colpire e Piumino che sembra intenzionato a far diventare Joe a diventare un ospite del facehugger.

