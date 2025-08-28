Bugonia: il nuovo trailer del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

È online il nuovo trailer di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025. Dopo il successo di Povere Creature! e Kinds of Kindness, il regista greco torna con una nuova storia visionaria che mescola satira, inquietudine e fantascienza.

Il film segue due giovani ossessionati dai complotti che rapiscono la potente amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un’aliena pronta a distruggere il pianeta Terra. Da questa premessa prende forma un racconto che alterna ironia, tensione e riflessioni sul potere, tipico dello stile surreale e provocatorio di Lanthimos.

Il cast riunisce ancora una volta Emma Stone, ormai musa del regista, affiancata da Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. La sceneggiatura è firmata da Will Tracy, mentre la fotografia è affidata a Robbie Ryan, collaboratore storico di Lanthimos.

Prodotto da Element Pictures, Fruit Tree, Square Peg e CJENM, Bugonia è stato presentato in concorso alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, raccogliendo grande attenzione da parte della critica e del pubblico.

Il nuovo trailer mostra atmosfere disturbanti e paradossali, in perfetto equilibrio tra satira sociale e fantascienza distopica, confermando Bugonia come uno dei film più attesi della stagione autunnale.

L’appuntamento in sala è fissato al 23 ottobre 2025, data di uscita ufficiale nelle sale italiane.