Adam Sandler sul suo ruolo in Jay Kelly: “Non posso credere di aver ricevuto questo regalo”

Adam Sandler ha colto con entusiasmo l’opportunità di interpretare un ruolo diverso dal solito e di interpretare un ruolo drammatico nel film di Noah Baumbach Jay Kelly. Sandler interpreta un manager schietto e diretto per una star del cinema in ascesa, Jay Kelly (George Clooney).

“Essere in questo film e non solo cercare battute e momenti di divertimento, è questo che è fantastico”, ha dichiarato Sandler durante la conferenza stampa ufficiale di Jay Kelly alla Mostra del Cinema di Venezia. “Ho fatto due film con Noah e non potrei essere più orgoglioso di provare le emozioni che trasmette. Sa fare tutto, e poi trova anche i momenti in cui ridere. Tutti i nostri personaggi ti regalano un momento per ridere e provare dolore. Come attore, quando leggi una sceneggiatura come questa dici: ‘Caspita, non posso credere di ricevere questo regalo'”.

“Ho sempre apprezzato il mio manager, il mio agente, la mia responsabile stampa”, ha detto Sandler. “So quanto lavorano duramente e quanto sia difficile ascoltare i miei alti e bassi e sostenermi, anche quando a volte potrei alzare la voce. Ero entusiasta di interpretare un uomo devoto; ammiro tutti coloro che lo fanno.”

Nel film, scritto insieme da Baumbach e Emily Mortimer, George Clooney interpreta una star del cinema in crisi, Jay Kelly, che intraprende un viaggio vorticoso attraverso l’Europa con il suo devoto manager (Adam Sandler). Lungo il cammino, si confronteranno con le scelte fatte, i rapporti con i propri cari e l’eredità che lasceranno dietro di sé.