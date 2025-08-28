HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Adam Sandler sul suo ruolo in Jay Kelly: “Non posso credere di aver ricevuto questo regalo”

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Adam Sandler - Cortesia Netflix

Adam Sandler ha colto con entusiasmo l’opportunità di interpretare un ruolo diverso dal solito e di interpretare un ruolo drammatico nel film di Noah Baumbach Jay Kelly. Sandler interpreta un manager schietto e diretto per una star del cinema in ascesa, Jay Kelly (George Clooney).

“Essere in questo film e non solo cercare battute e momenti di divertimento, è questo che è fantastico”, ha dichiarato Sandler durante la conferenza stampa ufficiale di Jay Kelly alla Mostra del Cinema di Venezia. “Ho fatto due film con Noah e non potrei essere più orgoglioso di provare le emozioni che trasmette. Sa fare tutto, e poi trova anche i momenti in cui ridere. Tutti i nostri personaggi ti regalano un momento per ridere e provare dolore. Come attore, quando leggi una sceneggiatura come questa dici: ‘Caspita, non posso credere di ricevere questo regalo'”.

“Ho sempre apprezzato il mio manager, il mio agente, la mia responsabile stampa”, ha detto Sandler. “So quanto lavorano duramente e quanto sia difficile ascoltare i miei alti e bassi e sostenermi, anche quando a volte potrei alzare la voce. Ero entusiasta di interpretare un uomo devoto; ammiro tutti coloro che lo fanno.”

Nel film, scritto insieme da Baumbach e Emily Mortimer, George Clooney interpreta una star del cinema in crisi, Jay Kelly, che intraprende un viaggio vorticoso attraverso l’Europa con il suo devoto manager (Adam Sandler). Lungo il cammino, si confronteranno con le scelte fatte, i rapporti con i propri cari e l’eredità che lasceranno dietro di sé.

Articolo precedente
Alien: Pianeta Terra, lo showrunner spiega il legame di Wendy con gli Xenomorfi
Articolo successivo
Stereo Girls: recensione del film di Caroline Deruas Peano – SIC – Venezia 82
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved