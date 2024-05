Grendel: Jeff Bridges e Dave Bautista nel cast del nuovo adattamento di Beowulf

Jeff Bridges e Dave Bautista sono stati scritturati per Grendel, un nuovo adattamento live-action di Beowulf prodotto dalla Jim Henson Company.

Secondo The Hollywood Reporter, Jeff Bridges interpreterà il mostro protagonista in Grendel, che sarà presentato al mercato cinematografico al Festival di Cannes questo mese, mentre Dave Bautista interpreterà Beowful.

La Creature Shop di Jim Henson si occuperà della realizzazione delle creature pratiche e del design di Grendel, mentre la regia è affidata a Robert D. Krzykowski. Grendel è basato sull’omonimo romanzo del 1971 di John Gardner.

Chi altro reciterà in Grendel insieme a Jeff Bridges e Dave Bautista?

Oltre a Jeff Bridges e Dave Bautista, Grendel è interpretato da Bryan Cranston (Breaking Bad) nel ruolo di Re Hrothgar, Sam Elliott (A Star Is Born) nel ruolo del Drago, Thomasin McKenzie (Last Night in Soho) nel ruolo della Regina Wealhtheow e Aidan Turner (Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate) nel ruolo di Unferth.

Il film racconta “la storia del leggendario mostro al centro del poema epico Beowulf che si fa avanti per raccontare la sua versione di questa storia avvincente”, secondo la descrizione di The Hollywood Reporter.

Krzykowski ha scritto anche la sceneggiatura di Grendel ed è produttore insieme a Brian Henson e Vince Raisa per The Jim Henson Company, Jay Glazer, Dennis Berardi e Jon D. Wagner. Bridges, John Sayles, Tamara Birkemoe e Joe Jenckes della Ashland Hill Media Finance sono tutti produttori esecutivi.

“Grendel rappresenta tutto ciò che amo del cinema. Il folle capolavoro di John Gardner affronta in modo intelligente ciò che significa essere umani attraverso l’occhio selvaggio di un mostro“, ha dichiarato Krzykowski. “È un onore lavorare con un gruppo così straordinario di narratori, che cercano tutti di portare al pubblico qualcosa di meraviglioso e inaspettato“. Grendel sarà il secondo film di Krzykowski dopo L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot del 2018, interpretato anche da Elliott e Turner.