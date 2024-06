Arcane – stagione 2: teaser trailer dai nuovi episodi, Vi e Jinx entrano in guerra

Netflix ha recentemente presentato la sua prossima serie di film d’animazione con una carrellata di clip su ciò che accadrà nel prossimo futuro. Sebbene Arcane facesse parte dello showcase in previsione dell’uscita della seconda stagione in autunno, lo streamer ha pubblicato oggi il primo trailer e le immagini che danno un migliore benvenuto al popolarissimo show su League of Legends.

Creata da Christian Linke e Alex Yee, la serie raggiunge il punto di ebollizione nel nuovo filmato, che promette un capitolo finale emozionante e soddisfacente dopo gli eventi della prima stagione, vincitrice di Emmy e Annie Award.

La seconda stagione di Arcane riunirà le sorelle Vi (Hailee Steinfeld) e Powder, meglio conosciuta come Jinx (Ella Purnell), dopo che le loro strade si sono separate nella prima stagione. Originariamente unite da uno stretto legame come fratelli, il loro rapporto viene alterato per sempre dopo che Powder uccide accidentalmente il loro padre adottivo, Vander (JB Blanc), e due dei suoi amici durante una missione di salvataggio.

A causa dell’incidente e di un malinteso, i due finiscono per trovarsi ai lati opposti del conflitto tra la ricca Piltover e la città sotterranea di Zaun, e Jinx si ritrova con il pericoloso signore del crimine Silco (Jason Spisak). La prima stagione si è conclusa con un disastro all’orizzonte: Jinx ha sparato un razzo verso la sala del consiglio, gremita delle figure più influenti di Piltover, facendo presagire una tragedia per i nuovi episodi.

Il trailer inizia subito dopo l’attacco di Jinx, mentre il Consiglio sembra essere stato distrutto dall’esplosione. Piltover è pronto a far piovere fuoco e furia su Zaun per una simile trasgressione, mettendo ufficialmente Vi e Jinx su fronti separati della guerra. Tutti si preparano alla battaglia, compresa Vi, che si recherà a Zaun come parte della squadra d’assalto di Caitlyn (Katie Leung) per trovare Jinx, distruggere la droga Shimmer e ripulire ciò che resta dei ribelli fedeli a Silco.

Con tanti combattenti che entrano nella mischia e macchinari che vengono impiegati, è chiaro che nessuna delle due parti uscirà da questo conflitto senza vittime. Ad accrescere il terrore c’è un’anticipazione dell’apparente comparsa di Warwick, con una sagoma inquietante e un possente ruggito. Il filmato si conclude con l’inevitabile ma straziante scontro tra Vi e Jinx, ora intenzionate a farsi fuori a vicenda.

La seconda stagione di Arcane conterrà gran parte degli stessi talenti della prima stagione

Gran parte del talentuoso team di Arcane rimarrà intatto nella seconda stagione, compreso Studio Fortiche, l’animatore responsabile dell’accattivante stile artistico ad acquerello della serie. Lo stesso vale per il cast vocale, che sarà ancora una volta guidato dalla talentuosa coppia Steinfeld e Purnell, quest’ultima reduce da un altro adattamento videoludico di successo, Fallout. Sono stati confermati anche Amirah Vann nel ruolo di Sevika, Reed Shannon in quello di Ekko, Ellen Thomas in quello di Ambessa, Brett Tucker in quello di Singed e Mick Wingert in quello di Heimerdinger. Nuovi membri del cast saranno annunciati a tempo debito per tutti i nuovi campioni che potrebbero unirsi alla mischia.

La seconda stagione di Arcane uscirà su Netflix a novembre. Restate sintonizzati qui su Collider per saperne di più sull’avvicinarsi del ritorno della serie e tenete d’occhio la nostra guida completa per tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi episodi.