The Night Agent: Netflix ha appena rilasciato un grande aggiornamento ai fan!

The Night Agent è stato un successo a sorpresa per Netflix. Subito dopo la prima, lo show ha scalato rapidamente le classifiche, arrivando in cima alla Top 10 della categoria TV inglese di Netflix e mantenendo la posizione nella lista per dieci settimane. Deadline riporta che il creatore dello show, Shawn Ryan, ha firmato un accordo globale con Netflix. Dopo essere stato corteggiato da diversi studios, Ryan ha accettato l’offerta di Netflix, facendo presagire buone cose per l’attesa seconda stagione. L’accordo inizierà ufficialmente a ottobre, dopo la scadenza del contratto con Sony Pictures.

Netflix non sta aspettando che l’accordo si esaurisca perché, con l’accordo in essere, può iniziare a guardare alla terza stagione, mentre la seconda è attualmente in produzione. L’accordo con Ryan è anche un buon segno per la potenziale espansione del mondo di The Night Agent. Netflix è nota per espandere gli universi di alcuni dei suoi show di maggior successo. Secondo alcune voci, Netflix vorrebbe trasformare The Night Agent in un franchise come Bridgerton o The Witcher. Questo accordo rende più facile lo sviluppo di altri show con Ryan al timone.

Per cosa è noto Shawn Ryan?

Ryan è noto per la sua capacità di destreggiarsi tra più responsabilità in una serie. Negli anni Novanta ha scritto per show della NBC, della Fox e della CBS. Oltre a essere il creatore di The Shield per FX, si è occupato di scrittura e produzione esecutiva. Non è la sua prima volta su Netflix, poiché è stato produttore esecutivo di The Get Down di Baz Luhrmann. È anche il creatore, lo scrittore e il produttore esecutivo di S.W.A.T. della CBS, che è stato appena rinnovato per l’ottava stagione.

Lo sciopero della WGA ha avuto ripercussioni sulla serie, ma la scrittura è ripresa rapidamente dopo la sua conclusione. La produzione della seconda stagione di The Night Agent è iniziata a febbraio. Al debutto, lo show vedrà nuovi volti interpretati da Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Brittany Snow e Teddy Sears.

Non è stata fissata una data per la prima stagione, ma è possibile guardare la prima stagione ricca di azione su Netflix.