Batman: Caped Crusader, rivelati un primo teaser e il cast di doppiatori

È stato confermato da Vanity Fair che Batman: Caped Crusader debutterà su Prime Video il 1° agosto. Abbiamo anche appreso che il cast della serie animata sarà guidato dalla star di Midnight Mass Hamish Linklater nel ruolo del Cavaliere Oscuro. Ci sono però novità anche su altri membri del cast, tra cui ritroviamo Jamie Chung (Sucker Punch) nel ruolo di Harley Quinn, Christina Ricci (Mercoledì) nel ruolo di Catwoman e Diedrich Bader (The Drew Carey Show) nel ruolo di Harvey Dent.

La serie, il cui debutto era previsto per Max prima di essere scaricata su Amazon, è prodotta da Bruce Timm, Matt Reeves e J. J. Abrams. Verrà lanciata con una prima stagione di 10 episodi che si ispira alle prime avventure di Batman nei fumetti. “C’erano alcune cose che avevo in mente all’inizio degli anni ’90 per l’originale Batman: The Animated Series che non sono riuscito a fare”, dice Timm. “Volevo fare questa versione emotivamente incasinata di Batman, che è estremamente distaccata e quasi disumana“.

Parlando dell’interpretazione dell’iconico supereroe della DC Comics, Linklater rivela: “Credo che sia dovuto al mio ricordo della voce di Kevin Conroy. Quando ho rivisto le serie, mi sono reso conto che era diversa, ma ce l’avevo in testa“. “Bruce Wayne è la maschera. È l’identità segreta. È l’invenzione. Batman è il personaggio vero e proprio, l’uomo vero“, aggiunge l’attore. “È ambientato negli anni ’40, quindi ho pensato a come Batman avrebbe cercato di farsi passare per un playboy mondano. Credo di aver cercato di dondolare tra varie sfumature finché non sono entrato in contatto con qualcosa“.

