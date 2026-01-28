Blossoms Shangai di Wong Kar Wai in streaming in esclusiva su MUBI dal 26 febbraio

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, annuncia la data di uscita in streaming della serie Blossoms Shanghai del regista di fama internazionale Wong Kar Wai, celebre per il film In the Mood for Love (leggi qui la recensione).

La serie sarà in streaming in esclusiva su MUBI in America Latina, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Turchia a partire dal 26 febbraio 2026, con una strategia di distribuzione studiata appositamente per riflettere la portata di questo ambizioso progetto. La serie sarà rilasciata in tre parti, ciascuna composta da dieci episodi della durata di 45 minuti, con nuovi episodi in uscita ogni quattro settimane, per un totale di 30 episodi.

Tratta dal premiato romanzo Blossoms di Jin Yucheng, la serie segna il debutto televisivo di Wong Kar Wai, che porta la sua inconfondibile visione cinematografica nel racconto seriale di ampio respiro, dirigendo personalmente tutti gli episodi. La serie ha debuttato in Cina con un successo straordinario, classificandosi al primo posto su tutti i canali per l’intera durata della messa in onda, e si impone come uno dei progetti televisivi più ambiziosi realizzati negli ultimi anni da un grande autore internazionale.

Ambientata nella scintillante Shanghai degli anni Novanta, Blossoms Shanghai racconta l’ascesa di Ah Bao, da uomo qualunque a celebre magnate conosciuto come “Mr. Bao”. Guidato dal mentore Zio Ye, dalla ristoratrice Ling Zi e da Miss Wang dell’Ufficio per il Commercio Estero, Ah Bao coglie le opportunità di una città rinata grazie alle riforme economiche. Ma quando una donna misteriosa apre il ristorante The Grand Lisbon, il suo mondo dorato inizia a incrinarsi, rivelando il fragile equilibrio tra successo, memoria e desiderio.

Nel cast figurano Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan, Xin Zhilei e You Benchang, le cui interpretazioni danno solidità e profondità al grande affresco narrativo al centro della serie.

Famoso per il suo linguaggio visivo ricercato e la sua straordinaria capacità narrativa, Wong Kar Wai trasfonde il suo stile inconfondibile, fotografia evocativa, atmosfere dense e un acuto senso del tempo e del desiderio, dando vita a un ritratto potente e suggestivo del panorama culturale ed emotivo di Shanghai. Qui di seguito, il poster ufficiale della serie.