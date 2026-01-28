Ted Lasso – Stagione 4: le prime immagini!

L’attesissimo ritorno di Jason Sudeikis all’AFC Richmond ha ora una data. Apple TV ha annunciato che Ted Lasso – Stagione 4 debutterà in tutto il mondo quest’estate, mentre la piattaforma di streaming ha anche condiviso nuove immagini e dettagli sulla trama.

Attualmente in produzione, la serie vedrà il ritorno di Sudeikis, produttore esecutivo, oltre alla vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell’Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. Tra i nuovi acquisti figurano Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Nella quarta stagione, Ted torna a Richmond, affrontando la sua sfida più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Come da sinossi: “Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a saltare prima di guardare, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di correre”.

La quarta stagione di “Ted Lasso” vede anche il vincitore dell’Emmy Jack Burditt (“Nobody Wants This”, “Modern Family”, “30 Rock”) come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo globale con Apple TV. Sudeikis è protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Goldstein è sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Leanne Bowen. Sarah Walker e Phoebe Walsh saranno sceneggiatrici e produttrici della quarta stagione, mentre Sasha Garron co-produrrà. Julia Lindon scriverà la quarta stagione e Dylan Marron sarà story editor.

Bill Lawrence è produttore esecutivo tramite la sua Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer sono produttori esecutivi. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Kelly e Hunt ed è basata sul format e sui personaggi preesistenti di NBC Sports.

Dopo il suo debutto mondiale su Apple TV, “Ted Lasso” ha subito battuto ogni record, diventando la serie comica con il maggior numero di nomination agli Emmy. La serie ha poi vinto due Emmy consecutivi per le sue prime due stagioni in onda.