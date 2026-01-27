Daredevil: Rinascita – Stagione 3 presenterà un enorme retcon dell’MCU

Il Marvel Cinematic Universe ha subito un cambiamento significativo quando la Marvel Studios ha deciso di rivedere la produzione di Daredevil: Rinascita per allinearla meglio al tono crudo della serie originale Netflix. La prima stagione è finalmente arrivata per colmare il divario tra la saga dei Defenders e la linea temporale principale dell’MCU, una transizione che ha permesso alla narrazione di esplorare la complicata storia tra Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) negli anni successivi alla conclusione della terza stagione su Netflix.

Sebbene il reset della produzione abbia portato a un ritmo irregolare nei primi capitoli del revival, la serie è riuscita a ristabilire con successo la tensione a livello di strada che il pubblico aveva richiesto. Questo successo ha portato a un rinnovo preventivo della serie per la terza stagione, facilitando anche la realizzazione di uno speciale televisivo autonomo per Frank Castle (Jon Bernthal). Ora, la terza stagione di Daredevil: Rinascita potrebbe riportare in scena anche dei classici cattivi dei fumetti.

Secondo l’insider del settore Daniel Richtman, per la terza stagione si sta pianificando un importante retcon narrativo reintroducendo la Mano come antagonista centrale. Dobbiamo sempre essere cauti riguardo alle presunte fughe di notizie degli addetti ai lavori, data la loro imprevedibilità e, a volte, le loro palesi invenzioni. Tuttavia, questa notizia è in linea con le voci di lunga data secondo cui anche Elektra (Elodie Yung) tornerà nella serie. Dati i legami biologici e mistici di Elektra con l’antica organizzazione ninja, avrebbe senso che fosse lei ad annunciare il ritorno della Mano.

Nell’era Netflix, la Mano era stata presentata come un gruppo clandestino alla ricerca dell’immortalità attraverso una sostanza estratta dai draghi, ma ha incontrato la sua fine durante gli eventi di The Defenders. Riportare in gioco questo gruppo rappresenta una scommessa creativa significativa per lo studio, ma offre l’opportunità di realizzare finalmente una versione dell’organizzazione che rifletta il materiale originale.

Una seconda possibilità per la Mano nell’MCU potrebbe essere fantastica

La rappresentazione della Mano nell’MCU è vista quasi all’unanimità dai fan di Daredevil come un’occasione persa. Nonostante il loro status di una delle minacce più temibili nel mito dei fumetti, la versione televisiva del gruppo spesso sembrava più una generica organizzazione criminale che una terrificante setta mistica. Inoltre, gli sceneggiatori precedenti hanno in gran parte ignorato le origini demoniache dell’organizzazione, concentrandosi invece su una ricerca di longevità in stile aziendale che è culminata in una sconfitta definitiva durante la distruzione del Midland Circle.

Affinché Daredevil: Rinascita riporti questa minaccia nella continuity attuale, la produzione deve seguire la linea temporale stabilita, fornendo al contempo una spiegazione logica per la loro rinascita. Questo tipo di svolta creativa non è senza precedenti. La Marvel Studios ha utilizzato una strategia simile con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che ha effettivamente riscritto la storia dei Dieci Anelli per superare la versione parodistica del Mandarino (Ben Kingsley) vista nei film precedenti. Riconoscendo l’esistenza dell’organizzazione precedente e introducendo una struttura di leadership più autentica e potente, la serie può riabilitare la Mano come una minaccia globale credibile.

La reintroduzione della Mano fornisce anche il veicolo perfetto per affrontare il punto più significativo e irrisolto della trama della serie originale Daredevil. Durante la prima stagione, una figura misteriosa conosciuta come Stone (Jasen R. Turner) è stata mostrata mentre faceva rapporto a Stick (Scott Glenn), suggerendo una guerra più ampia che coinvolgeva i Chaste e la Mano. Questo teaser non è mai stato seguito nelle stagioni successive, lasciando i fan a interrogarsi sul destino dell’antico guerriero preferito dai fan. Concentrando la terza stagione su una versione rivitalizzata della Mano, gli sceneggiatori possono finalmente integrare gli elementi demoniaci della trama di “Shadowland”, offrendo un necessario cambio di ritmo a Matt Murdock dopo anni di lotta contro le macchinazioni politiche e criminali di Wilson Fisk.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.