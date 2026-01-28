Il prossimo film d’azione di Henry Cavill e Guy Ritchie ottiene una data di uscita

Dopo essere stato silenziosamente abbandonato dalla Lionsgate, il prossimo film d’azione di Guy Ritchie con Henry Cavill, In the Grey, ha ora una data di uscita ufficiale. Oltre a Cavill, il cast stellare include Jake Gyllenhaal, Eiza González, Kristofer Hivju, Fisher Stevens e Rosamund Pike. Il film, diretto e scritto da Ritchie, ruota attorno a una squadra segreta di agenti d’élite nascosti nell’ombra. Dopo che un tiranno spietato ha rubato un miliardo di dollari, la squadra riceve la missione di recuperare il denaro. Quella che inizia come una rapina si trasforma presto in una guerra e in una battaglia per la sopravvivenza.

Black Bear ha acquisito i diritti di distribuzione di In the Grey e inizialmente ne aveva previsto l’uscita per il 17 gennaio 2025, ma il film è stato poi ritirato dal calendario delle uscite. Ora che Black Bear ha una propria attività di distribuzione negli Stati Uniti, il film è tornato in programma e la sua uscita nelle sale è prevista per il 10 aprile 2026. Lionsgate è ancora in parte coinvolta nel film, poiché lo studio è responsabile della distribuzione digitale e della pay-TV.

Benjamin Kramer, presidente della distribuzione statunitense di Black Bear, ha rilasciato una dichiarazione sull’entusiasmo dello studio nel lavorare con Ritchie, Lionsgate e il cast del film. “Guy è uno dei più grandi di tutti i tempi quando si tratta di creare azione divertente e avvincente. In the Grey presenta ogni grammo del suo stile e del suo umorismo caratteristici, per non parlare di un cast di grande talento guidato da Jake, Henry ed Eiza. Siamo grati ai nostri partner della Lionsgate, la cui flessibilità e collaborazione sono state fondamentali per realizzare questo progetto. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro per portare questo grande film al pubblico”.

Questo non è l’unico film di Guy Ritchie che fa parte della programmazione cinematografica della Black Bear per il 2026, poiché anche il suo thriller Wife and Dog sarà distribuito dallo studio. All’inizio di gennaio è stata fissata la data di uscita per il 23 ottobre 2026. La storia di una battaglia per la successione, diretta e scritta da Ritchie, vede protagonisti Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike, Anthony Hopkins, Cosmo Jarvis, Paddy Considine e James Norton.

Dopo aver diretto diversi film d’azione con Henry Cavill, tra cui The Man from U.N.C.L.E e Il ministero della guerra sporca, In the Grey segna la reunion tra Ritchie e il popolare attore. Sebbene i loro film precedenti abbiano entrambi ricevuto un punteggio del 68% dalla critica su Rotten Tomatoes, il pubblico ha reagito meglio, con un punteggio del 73% per The Man from U.N.C.L.E. e un punteggio “Verified Hot” del 91% per Il ministero della guerra sporca, quest’ultimo interpretato anche da González.