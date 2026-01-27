Daredevil: Rinascita – Stagione 2: il primo teaser trailer è on line!

Ecco il primo teaser trailer di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 in cui il nostro Uomo senza Paura continua a prenderle e a darle senza risparmiarsi per la sicurezza di Hell’s Kitchen. E questa volta con il suo costume nero!
La trama e il cast di Daredevil: Rinascita
In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.
La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.
La prima stagione è disponibile su Disney+.