Blue Bloods riceve finalmente una buona notizia dopo la cancellazione

Nonostante sia stato precedentemente confermato che Blue Bloods non sarebbe mai tornato, sembra che uno dei membri dell’Office of the CEO di Paramount Global abbia rivelato che questa potrebbe non essere la fine.

Secondo Deadline, Brian Robbins ha parlato questa mattina durante la riunione degli azionisti della Paramount Global e ha sottolineato il successo di alcuni marchi cinematografici e televisivi della Paramount. Nei commenti rilasciati durante l’assemblea annuale degli azionisti della Paramount Global 2024, disponibile sul sito ufficiale, Robbins ha dichiarato:

“Stiamo costruendo i marchi miliardari di domani proprio adesso. In TV, sono in arrivo nuove estensioni di franchise per Dexter, Billions e Blue Bloods, e il successo di Fire Country della CBS è molto promettente“.

Il resto dei franchise menzionati nella citazione, tra cui Dexter e Billions, sono già stati confermati come spin-off, e ora cresce l’attesa per ciò che potrebbe essere in serbo per i fan di Blue Bloods. Nonostante non si tratti di una conferma concreta del rinnovo della serie, è degno di nota il fatto che si parli di una “nuova estensione del franchise”, soprattutto se si considera che il presidente della CBS Entertainment, Amy Reisenbach, ha recentemente annunciato che Blue Bloods sarebbe stato definitivamente messo a riposo. Reisenbach ha dichiarato:

“Vogliamo davvero ringraziare il cast e la troupe, tutti coloro che sono stati coinvolti nello show. Ci mancheranno assolutamente le cene di famiglia. È importante dare allo show il commiato che merita. Amiamo questo cast, amiamo la loro passione per lo spettacolo. Tutti gli spettacoli devono finire. È importante aggiornare il programma. Concluderemo lo spettacolo a dicembre“.

Nemmeno Tom Selleck ha capito la cancellazione di “Blue Bloods”

Dopo quattordici stagioni di successo, quest’autunno Blue Bloods si concluderà con gli ultimi otto episodi. La serie è stata una colonna portante per molti milioni di spettatori fin dal suo debutto nel 2010, e anche gli episodi più recenti continuano ad attirare cifre impressionanti, con una media di oltre 5 milioni a puntata. P

er questo motivo, molti fan hanno espresso il loro disappunto per la cancellazione della serie, e le loro grida di frustrazione sono state riprese anche dal cast stesso. A sottolinearlo è Tom Selleck, il nome più importante dell’ensemble della serie, che ha recentemente parlato con CBS News del suo disappunto per la cancellazione dello show. Selleck ha dichiarato:

“Continuerò a pensare che la CBS si ravvederà. Siamo il terzo programma di maggior ascolto in tutto il broadcast. Stiamo vincendo la serata. Tutto il cast vuole tornare. E posso dirvi questo: non stiamo scivolando giù da un precipizio. Stiamo facendo buoni show e continuiamo a mantenere il nostro posto“.

Di cosa potrebbe parlare uno spin-off di “Blue Bloods”?

Uno spin-off di Blue Bloods è un risultato molto più probabile del rinnovo della serie nella sua interezza. Quale potrebbe essere il tema di questo spin-off non è dato saperlo, anche se sarebbe bello vedere la polizia di New York attraverso gli occhi di una donna, magari l’assistente del procuratore distrettuale Erin Reagan, interpretata da Bridget Moynahan.

Si tratta di una prospettiva già tentata in passato dalla CBS, con il crime procedural East New York, andato in onda tra l’ottobre del 2022 e il marzo del 2023 e guidato dal vice ispettore Regina Haywood (Amanda Warren). Nonostante gli apprezzamenti dei fan, la serie è stata interrotta dopo una sola puntata. Nonostante lo scarso successo di East New York presso i dirigenti, questo lascia aperto il varco per un police procedural al femminile ambientato a New York, e chi meglio di uno dei migliori personaggi di Blue Bloods potrebbe dirigerlo?

Blue Bloods andrà in onda con gli ultimi otto episodi a dicembre, con la speranza che il franchise non sia ancora finito. Restate sintonizzati su Collider per ulteriori notizie su un potenziale spin-off di Blue Bloods. Tutti gli episodi di Blue Bloods sono disponibili in streaming su Paramount+.

Blue Bloods in streaming in ITALIA è disponibile sulle seguenti piattaforme: