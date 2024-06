Fast & Furious 11: Vin Diesel fornisce un importante aggiornamento

Vin Diesel ha fornito un importante aggiornamento sul prossimo capitolo del franchise di Fast and Furious attraverso il suo account Instagram. L’attore, che nella saga interpreta Dominic Toretto, ha dichiarato che Zach Dean sta scrivendo la storia di Fast & Furious 11. Dean ha già un credito come sceneggiatore per la storia di Fast X, quindi il suo ritorno dovrebbe garantire alla missione finale della famiglia un’ampia continuità. Fast & Furious 11 era stato programmato per arrivare nelle sale il 4 aprile 2025, ma Collider ha riportato in esclusiva che il sequel sarà lanciato in una data imprecisata del 2026.

Al momento non è chiaro se Dean sostituirà o affiancherà gli sceneggiatori precedentemente annunciati Christina Hodson e Oren Uziel. L’ultimo (ammesso che lo sarà davvero) capitolo del franchise di Fast and Furious è dunque attualmente nelle prime fasi di pre-produzione, con il set a questo punto previsto per l’anno prossimo per rispettare la data di uscita del 2026. Diesel ha recentemente condiviso un’immagine della pista, annunciando che si sta già allenando per il film. La prima metà di Fast X ha dato al pubblico un assaggio di ciò che verrà, con Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Gisele Yashar (Gal Gadot) che hanno fatto brevi apparizioni durante il finale del blockbuster e una sequenza post-credit.

Dove eravamo rimasti con Fast X?

Alla conclusione di Fast X, siamo rimasti con un cliffhanger quando Dante di Jason Momoa sembrava andarsene con il sopravvento su Dominic Toretto di Vin Diesel, dopo aver tentato di raggiungere il figlio di Dom, Brian, tramite l’aiuto del voltagabbana Aimes ( Alan Ritchson). Il fratello di Dom, Jakob (John Cena), si sacrifica per salvare Brian e portarlo in salvo. Dom e Brian si gettano in acqua, ovviamente, da una diga e sopravvivono a malapena. Nel frattempo, Letty (Michelle Rodriguez) si ritrova in una prigione artica insieme a Cipher di Charlize Theron, prima che Gisele di Gal Gadot, presumibilmente morta dopo gli eventi di Fast and Furious 6, arrivi in ​​un sottomarino per aiutare.

Una scena a metà titoli rivela che anche Dwayne Johnson tornerà nel franchise per il finale. Dopo essere stato etichettato come criminale, Hobbs è stato al lavoro per rintracciare i suoi obiettivi e scoprire una delle reti di sorveglianza di Dante. Dante promette che anche Hobbs sarà un obiettivo, creando una potenziale faida che potrebbe estendersi anche a un altro film spin-off in cui Dwayne Johnson sarà il protagonista, una volta che la sua attuale storia in WWE sarà terminata.