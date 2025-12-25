Bridgerton – Stagione 4 – trailer: Benedict si innamora di una misteriosa dama nella storia più “Cenerentola” della serie

Netflix ha finalmente pubblicato il trailer completo della quarta stagione di Bridgerton, che questa volta sposta i riflettori su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, pronto a diventare il protagonista di una storia d’amore dal sapore fiabesco.

Rilasciato il giorno di Natale da Netflix, il trailer mostra Benedict alle prese con la ricerca di una misteriosa dama conosciuta durante un esclusivo ballo in maschera. Ad aprire il filmato è ancora una volta la voce di Lady Whistledown, mentre l’attenzione si concentra sul secondo figlio maschio della famiglia Bridgerton. Lady Violet, come da tradizione, lo incalza affinché trovi moglie, proprio mentre l’alta società si prepara all’evento più atteso della stagione.

Il racconto cambia poi prospettiva e introduce Sophie Baek, una giovane domestica interpretata da Yerin Ha, che sogna di partecipare allo stesso ballo in maschera. Tra costumi sontuosi e volti celati, Sophie riesce ad attirare l’attenzione del più ambito scapolo di Londra: Benedict. Da quel momento, la stagione sembra promettere una delle storie più romantiche e “cenerentolesche” mai raccontate nella serie, tra identità segrete, desideri proibiti e il consueto sguardo ironico sull’alta società dell’epoca.

La quarta stagione di Bridgerton si prepara così a rinnovare la formula del successo, puntando su un amore impossibile che potrebbe conquistare ancora una volta il pubblico globale.