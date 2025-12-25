Disney è il primo studio in 6 anni a raggiungere un traguardo storico al box office

Disney ha raggiunto nel 2025 un risultato che mancava da anni: superare la soglia dei 6 miliardi di dollari di incassi globali in un solo anno. È la prima volta che accade dal 2019, prima della pandemia, e un dato che certifica la forza dello studio in un mercato ancora profondamente segnato dai cambiamenti post-COVID.

Il traguardo è stato consolidato anche grazie all’andamento di Avatar: Fuoco e Cenere, che ha raggiunto quota 450 milioni di dollari a livello mondiale. Nel dettaglio, Disney ha incassato 2,3 miliardi di dollari nel mercato domestico e 3,65 miliardi di dollari a livello internazionale negli ultimi dodici mesi, tornando su livelli che non toccava dal periodo compreso tra il 2016 e il 2019.

A trainare il risultato sono stati soprattutto i titoli family-friendly e le IP storiche. Zootopia 2 e Lilo & Stitch hanno entrambi superato il miliardo di dollari, dimostrando ancora una volta la capacità dello studio di attrarre un pubblico ampio grazie a franchise consolidati. Anche il Marvel Cinematic Universe ha contribuito in modo significativo, nonostante la cosiddetta “superhero fatigue” e la concorrenza di un DC Universe rinnovato.

Tra i film Disney con i maggiori incassi del 2025 (finora) figurano:

Alle spalle di Disney si colloca Warner Bros., che nel 2025 ha totalizzato 4,3 miliardi di dollari grazie a una straordinaria sequenza di sette film consecutivi con debutti sopra i 40 milioni di dollari. Un risultato importante, ma insufficiente per contendere allo studio di Burbank la leadership annuale.

Il quadro che emerge è chiaro: il pubblico continua a premiare sequel, remake e IP già note, mentre i progetti originali faticano a imporsi. Anche Disney, infatti, ha incontrato difficoltà con titoli originali come Elio, confermando una tendenza che attraversa l’intera industria.

Guardando al futuro, lo studio punterà ancora su grandi franchise, ma ha in arrivo anche un nuovo film originale Pixar, Hoppers. In cantiere ci sono inoltre Toy Story 5, Moana, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday e Star Wars: The Mandalorian and Grogu, titoli che potrebbero consentire a Disney di mantenere — o addirittura superare — i livelli di incasso pre-pandemia.