Buffy l’Ammazzavampiri: anche Charisma Carpenter nel reboot nonostante la morte di Cordelia?

Sebbene non confermi nulla, sembra che potremmo vedere Charisma Carpenter riprendere il ruolo di Cordelia Chase nella prossima serie sequel di Buffy l’Ammazzavampiri.

Sarah Michelle Gellar, che riprenderà il ruolo principale di Buffy l’ammazzavampiri nella prossima serie revival di Hulu, ha recentemente affermato che idealmente vorrebbe che la serie presentasse un mix di personaggi nuovi e di ritorno, inclusi alcuni che non sono sopravvissuti.

“Sarà più leggera delle ultime stagioni dell’originale”, ha dichiarato la Gellar a Vanity Fair. “Cercheremo di trovare un equilibrio tra personaggi nuovi e vecchi. Il mio sogno è riportare in vita tutti coloro che sono morti, ma bisognerà fare spazio anche per nuove storie.”

La cheerleader diventata cacciatrice di demoni Cordelia Chase è sopravvissuta agli eventi della serie originale di Buffy, ma è stata uccisa nell’ultima stagione dello spin-off di Angel. Parlando con IGN, l’attrice Charisma Carpenter ha dichiarato di essere “fiduciosa” che Cordelia apparirà nella nuova serie. “Sono così emozionata per i fan, e so che sarà fantastico per via di chi sarà coinvolto. Vedere che questo accada davvero per i fan mi rende elettrizzata. Sono davvero fiduciosa di essere inclusa, che Cordelia faccia parte di questa nuova iterazione.”

Charisma Carpenter non ha confermato apertamente il suo ritorno, ma sembra proprio che ne sappia un po’ più di quanto sia disposta a rivelare per il momento.

“Non so davvero cosa pensare”, ha detto quando le è stato chiesto cosa pensasse dei commenti di Gellar. “Sono sicura che ci siano delle riserve: Cordelia è morta in Angel, non in Buffy. Non so cosa significhi specificamente per Cordelia, ma spero che includa ovviamente anche Cordelia, sarebbe un sogno essere inclusa, e sarebbe così poetico che ciò accadesse, e che accadesse con questo gruppo.”

“Questi autori sono incredibilmente creativi, sono sicura che potrebbero trovare una soluzione se volessero, se fosse una cosa da fan, se ci fosse sete, desiderio o bisogno che Cordelia fosse lì, sono sicura che con un team creativo formidabile a capo della sala autori, sarebbe possibile.”

La scomparsa di Cordelia si è rivelata molto controversa tra i fan della serie, poiché è stata lasciata senza troppe cerimonie in coma per quasi un’intera stagione prima di essere richiamata come guest star per il centesimo episodio della serie… e uccisa.

“[Cordelia] è stata costruita così grande, è cresciuta così tanto, ha fatto questo percorso straordinario, e il fatto che se ne sia andata in quel modo è sembrato così ingiusto”, ha aggiunto Carpenter.

Abbiamo appreso di recente che la nuova Cacciatrice del revival sarà interpretata dalla quindicenne rivelazione di Star Wars: Skeleton Crew, Ryan Kiera Armstrong.