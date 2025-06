Buffy l’Ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar rivela nuovi dettagli sul reboot

Il reboot di Buffy l’Ammazzavampiri ha ricevuto un nuovo entusiasmanete aggiornamento da Sarah Michelle Gellar. La Gellar ha interpretato il personaggio principale per sette stagioni dal 1997 al 2003 e per anni ha affermato che la serie aveva fatto il suo corso e che lei aveva chiuso con quel ruolo. Tuttavia, ora tornerà per il reboot con la regista premio Oscar Chloé Zhao (Nomadland) alla regia dell’episodio pilota per Hulu e le showrunner Nora Zuckerman e Lila Zuckerman. La Gellar sarà però una guest star ricorrente e produttrice esecutiva, mentre Ryan Kiera Armstrong sarà la protagonista della serie nei panni della nuova ammazzavampiri, mentre non sono ancora stati annunciati altri membri del cast.

In un’intervista a Vanity Fair, Gellar assicura però che il reboot “sarà più leggero rispetto alle ultime stagioni dell’originale. Cercheremo di trovare un equilibrio tra i personaggi nuovi e quelli vecchi. Il mio sogno è quello di riportare in vita tutti i personaggi che sono morti, ma dovremo anche lasciare spazio a nuove storie”. L’attrice ha poi aggiunto che “uno degli aspetti sorprendenti di Buffy è che è sempre stata una serie crossover. Stiamo cercando di capire come modernizzare i temi della serie, in particolare cosa significa sentirsi un outsider in un mondo dominato dai social media. Quello che vogliamo esplorare sono i confini spazio-temporali che influenzano la società odierna”.

Cosa aspettarsi dal reboot di Buffy l’Ammazzavampiri

Sebbene la serie si sia conclusa in modo soddisfacente, Buffy l’ammazzavampiri dovrà affrontare alcune trame per andare avanti. Sia la serie principale che il suo spin-off Angel sono diventati famosi per aver ucciso tanti personaggi molto amati. I commenti di Gellar sono dunque interessanti perché sembrano suggerire che qualsiasi personaggio potrebbe avere il potenziale per tornare in qualche forma. Questo potrebbe includere Angel e Spike, il cui destino è sconosciuto dopo il finale della serie Angel, Jenny Calendar, Tara, Anya, Cordelia o persino il povero Jonathan.

Sebbene qualsiasi fan della serie sarebbe entusiasta del ritorno di personaggi morti da tempo, la serie deve anche andare avanti. Il difficile equilibrio che il reboot dovrà affrontare è dunque quanto appoggiarsi a ciò che è stato fatto in precedenza, aggiungendo al contempo nuovi personaggi per la narrazione da seguire. Gellar è molto consapevole dell’impatto che Buffy l’ammazzavampiri ha avuto, e i suoi commenti fanno sembrare che la nuova serie stia adottando l’approccio giusto.