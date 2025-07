David Corenswet vuole vedere un progetto di Superman vietato ai minori; James Gunn si è ispirato a Bollywood

David Corenswet ha espresso interesse nel vedere la sua interpretazione di Superman in un progetto vietato ai minori, mentre il regista James Gunn ha rivelato di essersi ispirato ai film di Bollywood.

Se c’è un personaggio che la maggior parte dei fan dei fumetti concorderebbe sul fatto che non debba necessariamente essere “dark e crudo”, è Superman. Questo non vuol dire che una versione leggermente più seria dell’iconico supereroe non potrebbe funzionare, ma in generale non sembra esserci molta richiesta di vedere Superman vietato ai minori, almeno non tra i fan!

Durante un’intervista con Nerdist, la star David Corenswet ha espresso interesse nel vedere la sua interpretazione dell’eroe iconico in un progetto più per adulti. “Mi piacerebbe vedere questo Superman in un progetto vietato ai minori… in qualcosa come Lanterns, dove si respira quell’atmosfera di “True Detective”. Nonostante questa versione sia brillante e giocosa, credo che ci sia spazio per la flessibilità.”

Il film di James Gunn sembra avere un tono piuttosto leggero, ed è difficile immaginare l’Uomo di Domani di Corenswet scatenare l’inferno della sua visione termica sui suoi nemici. Ma il DCU sarà composto da progetti per famiglie e vietati ai minori, quindi non c’è nulla che impedisca che Superman possa apparire nella seconda stagione di Peacemaker, per esempio. Il personaggio non avrebbe necessariamente bisogno di cambiare, si adatterebbe semplicemente a un ambiente diverso.

In un’altra intervista con HT City, James Gunn ha rivelato di essersi ispirato a una fonte sorprendente per il suo film su Superman. “I film di Bollywood sono la cosa più importante per me. È da lì che traggo ispirazione per Superman”. Possiamo aspettarci di vedere un paio di numeri di canto e ballo nel film? Gunn si riferiva molto probabilmente all’estetica generale del film, ma non si sa mai!

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).