War of the Worlds del 2025 si unisce al club dello 0% su Rotten Tomatoes

War of the Worlds (2025), nuovo film di fantascienza di Prime Video, sta ottenendo risultati ragguardevoli su Rotten Tomatoes ma nel “verso” opposto a quello che ci si augurerebbe. Il servizio di streaming gestito da Amazon ha lanciato una varietà di film originali, tra cui i sequel comici Borat Subsequent Moviefilm e Il principe cerca figlio 2, così come il thriller fantascientifico con Chris Pratt The Tomorrow War.

Tra i suoi lavori nel genere figurano il film in loop temporale Edge of Tomorrow, l’adattamento di Philip K. Dick di Steven Spielberg Minority Report, il film del 2013 di Joseph Kosinski Oblivion (che ha preparato il terreno per la reunion tra star e regista nel successo del 2022 Top Gun: Maverick) e un film con una storia che è stata recentemente riadattata.

War of the Worlds (2025) non sta riscuotendo un buon successo su Popcornmeter

Il film in questione è La Guerra dei Mondi, che ha visto Tom Cruise riunirsi con Steven Spielberg per un adattamento epico dell’omonimo romanzo di H.G. Wells sull’invasione aliena. Sebbene il film abbia ottenuto un punteggio Certified Fresh del 76% su Rotten Tomatoes e abbia incassato la bellezza di 603,9 milioni di dollari, ha ottenuto un misero 42% di stime di pubblico su Popcornmeter.

La Guerra dei Mondi è tornata sugli schermi con un nuovo adattamento di Prime Video con Ice Cube, Eva Longoria e Clark Gregg. Il film, che vede gli alieni invasori consumare i dati dell’umanità, è stato diretto da Rich Lee da una sceneggiatura di Kenneth A. Golde e Marc Hyman.

Sebbene War of the Worlds (2025), sia attualmente uno dei film più visti su Prime Video a livello globale, non ha ottenuto altrettanto successo dalla critica. Su Rotten Tomatoes, il punteggio del Tomatometer è di un incredibile 0%, basato su 10 recensioni. Se questo non dovesse cambiare, il nuovo film di Prime Video finirà nella disonorevole lista di Rotten Tomatoes, che include anche Alarum di Sylvester Stallone e Gotti di John Travolta. Inoltre, più di 100 spettatori lo hanno valutato, assegnandogli un misero 10% di Popcornmeter, ben al di sotto del film del 2005, che aveva ottenuto un 42%.

Che peso ha un voto così basso per War of the Worlds (2025)?

Come ha rivelato il film con Tom Cruise, War of the Worlds (2025) non ha bisogno di conquistare il pubblico di Rotten Tomatoes per avere successo commerciale. Tuttavia, il fatto che il film di Prime Video abbia ottenuto un punteggio così basso potrebbe danneggiarne le prospettive, perché sembra altamente improbabile che ottenga il passaparola necessario per diventare un successo in streaming a lungo termine.

