Una Vita Onesta: dove è stato girato il nuovo thriller di Netflix

Originariamente intitolato Ett ärligt liv, Una Vita Onesta è un giallo svedese che racconta il viaggio di un giovane di nome Simon, entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Si reca a Lund, in Svezia, con grande trepidazione per essere ammesso alla facoltà di giurisprudenza. Tuttavia, si rende conto che la facoltà non è affatto come aveva immaginato. Le cose cambiano rapidamente per lui quando incontra Max, una giovane anarchica, durante una protesta. I due iniziano a trascorrere del tempo insieme e imparano a conoscersi mentre Max gli introduce il suo stile di vita, pieno di inganni. Tuttavia, quando Simon comprende appieno il peso delle sue azioni, il danno è già fatto e non c’è più modo di tornare indietro. Basato sull’omonimo romanzo di Joakim Zander, il thriller si concentra principalmente su temi come la classe sociale, il tradimento e il fascino di una vita senza regole.

Dove è stato girato Una Vita Onesta?

Le riprese principali sono iniziate in Svezia nell’ottobre del 2023 e si sono protratte per tutto l’autunno dello stesso anno, sfruttando il suggestivo sfondo stagionale della regione. In un’intervista con Film Updates, Simon Lööf ha dichiarato: “È strano perché è passato così tanto tempo da quando abbiamo iniziato a girare. Dopo aver finito di girare, ci si abitua per un po’, ma dopo due anni, ci si dimentica”. Gli spettatori che hanno familiarità con un luogo come Lund potrebbero essere in grado di individuare location iconiche nella città, che fa parte della provincia di Scania, nella Terra Lunga.

Lund, Svezia

Il film è stato girato a Lund, situata all’estremità meridionale della Venezia del Nord. Il cast e la troupe si sono accampati in città e nei dintorni, con l’Università di Lund come location principale per le riprese. L’Università di Lund è un punto di riferimento iconico noto per la sua architettura storica e la vivace vita studentesca che infonde molta energia alla città. Poiché Simon è uno studente di giurisprudenza nel film, l’università diventa un luogo importante per la narrazione perché rappresenta il suo conflitto. Inizialmente, pensa che studiare legge lo farebbe sentire bene, ma le cose cambiano rapidamente e si rende conto che non è come si aspettava.

Parlando del thriller girato all’interno e nei dintorni dell’Università di Lund, Anna Anthony, responsabile della casa di produzione svedese FLX, ha dichiarato di essere davvero felice di aver potuto girare un film così avvincente nella suddetta università. Ha detto: “Adoro che sia ambientato all’interno e nei dintorni dell’Università di Lund: la luce di settembre, muri di mattoni ricoperti di edera di Boston, infatuazione, tradimento, questioni di giusto e sbagliato, morale, classe sociale e un protagonista a cavallo tra adolescenza ed età adulta”.

Quali film sono stati girati a Lund?

Lund stessa è un personaggio importante per la trama perché rispecchia il percorso di Simon. Le strade tranquille e gli edifici storici nascondono la tensione, i segreti e le identità mutevoli che definiscono il suo percorso. La Svezia è da anni una meta ambita per le riprese cinematografiche, grazie alle sue location mozzafiato, agli incentivi finanziari e alle troupe esperte. Che lo studio voglia mostrare paesaggi urbani moderni o monumenti storici, la Svezia è ricca di luoghi che potrebbero aggiungere profondità alla trama del progetto.

Oltre a Una Vita Onesta, titoli come “Uomini che odiano le donne“, “Independence Day“, “Young Royals“, “Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco” e “The Breakthrough” sono stati girati nel paese.