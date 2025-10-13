Call My Agent – Italia 3: trailer e data d’uscita della nuova stagione Sky Original

Torna con una terza stagione Call My Agent – Italia, la serie Sky Original adattamento del cult francese Dix pour cent, che sarà disponibile dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’annuncio arriva insieme al trailer ufficiale, che anticipa nuovi colpi di scena e il ritorno dell’irresistibile ironia che ha reso amatissima la serie ambientata nel dietro le quinte dello star system italiano.

Con il consueto tono brillante e autoironico, i nuovi episodi promettono di celebrare ancora una volta il mondo dello spettacolo attraverso le vicende della CMA, l’agenzia di spettacolo più amata della televisione, e dei suoi agenti. Nella nuova stagione, Vittorio, Lea e Gabriele dovranno affrontare una vera e propria rivoluzione che rischierà di far esplodere la loro straordinaria e disfunzionale famiglia professionale.

Un cast corale e tanti cameo sorprendenti

Prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent – Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, insieme a Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

Sullo sfondo di una Roma elegante e mondana, la serie torna con i suoi protagonisti storici: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, affiancati da Sara Lazzaro (Monica), Francesco Russo (Pierpaolo) e Paola Buratto (Camilla).

Ritornano anche Kaze (Sofia), Emanuela Fanelli (Luana Pericoli) e Corrado Guzzanti, garanzia di comicità surreale e meta-televisiva.

Come da tradizione, ogni episodio sarà arricchito da guest star d’eccezione che interpreteranno se stesse in situazioni ironiche e spesso paradossali. Tra loro:

Luca Argentero , deciso a lasciare la carriera per la famiglia;

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti , madre e figlia anche sul set;

Stefania Sandrelli , alla ricerca di una nuova sfida professionale;

il cast di Romanzo Criminale – La serie ( Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio ) per una reunion dal finale imprevedibile;

Miriam Leone , pronta a tornare al lavoro dopo la maternità;

Ficarra & Picone , in piena crisi alla vigilia dei 30 anni di carriera;

e ancora Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino in nuovi ruoli meta-narrativi.

La trama della terza stagione

Dopo la scomparsa di Elvira, gli equilibri interni alla CMA sono destinati a cambiare profondamente.

A minacciare la stabilità dell’agenzia è UBA, la più grande società mondiale di management artistico, pronta a sbarcare in Italia e a spazzare via la concorrenza.

Mentre Vittorio, Lea e Gabriele cercano di difendere la loro identità e i loro clienti, la vita privata dei tre diventa un ulteriore campo di battaglia: amori che nascono, relazioni che si rompono e colpi di scena inaspettati animeranno una stagione che si preannuncia esplosiva, in bilico costante tra caos e comicità.

Tra ambizioni, tradimenti e sogni infranti, i protagonisti dovranno correre contro il tempo per salvare il futuro della CMA… e forse anche se stessi.

Uscita e dove vederla

La terza stagione di Call My Agent – Italia debutterà il 14 novembre 2025 su Sky Serie e in streaming su NOW. Una nuova occasione per tornare dietro le quinte dello spettacolo e riscoprire, con ironia e affetto, vizi e virtù del nostro cinema e della nostra televisione.