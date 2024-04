Cold Case: CBS a lavoro su una nuova serie reboot

Secondo quanto riportato da Deadline, la CBS è in trattative con la Warner Bros. TV per il progetto, che sarà realizzato dalla creatrice della serie originale Meredith Stiehm. La serie sarà ambientata 15 anni dopo l’episodio finale della serie originale e seguirà una nuova squadra di tenaci detective che indagheranno su casi irrisolti nel sud-ovest.

Al momento non è chiaro se qualcuno dei protagonisti della serie originale tornerà o meno a causa della nuova ambientazione del reboot. La Stiehm scriverà anche la sceneggiatura della serie e sarà nuovamente produttrice esecutiva della serie, come ha fatto per l’originale. Deadline fa notare che le trattative sono in corso, ma non è ancora stato raggiunto un accordo.

L’originale Cold Case è stato un grande successo

Originariamente uscito nel 2003, Cold Case seguiva una divisione speciale del Dipartimento di Polizia di Philadelphia specializzata in indagini su casi irrisolti. La serie era interpretata da Kathryn Morris, Justin Chambers, Thom Barry, John Finn, Jeremy Ratchford, Danny Pino, Sarah Brown e Tracie Thoms. La serie è durata sette stagioni e ha trasmesso più di 150 episodi.