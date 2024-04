Emma Stone sarà protagonista di un film diretto dal marito Dave McCary per Universal

Fresca della seconda vittoria all’Oscar per la sua interpretazione in Poor Things, Emma Stone sta iniziando a mettere insieme la sua futura lista di progetti. Secondo Deadline è ora in trattative per un film senza titolo della Universal Pictures, con Dave McCary, suo marito, in trattative per la regia.

Patrick Kang e Michael Levin, produttori supervisori di Young Rock di NBC e UTV, hanno scritto la sceneggiatura originale del film. I dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine produrranno attraverso la loro società 21 Laps. Trai produttori figura anche Michael H. Weber produrrà. Emma Stone, McCary e Ali Herting sono in trattative per produrre attraverso la loro Fruit Tree.

Il Senior EVP Production Development della Universal, Erik Baiers, e la Creative Executive Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per conto dello studio.

Emma Stone è stata impegnata non solo con il premio Oscar in Poor Things, ma anche con la sua acclamata interpretazione nella serie Showtime The Curse (di cui è stata anche produttrice esecutiva). La vedremo poi in Kinds of Kindness della Searchlight, di cui è anche produttrice esecutiva e che ha appena ottenuto un posto in concorso al Festival di Cannes del mese prossimo.

In precedenza, Dave McCary ha diretto Brigsby Bear ed è stato sceneggiatore e regista di SNL per cinque stagioni. Kang e Levin sono stati recentemente produttori supervisori di Young Rock, dopo aver partecipato a tutte e tre le stagioni per NBC/UTV, e produttori di due stagioni di Doogie Kamealoha, M.D. per Disney+. In precedenza, hanno lavorato a Trial & Error, Mighty Ducks e Perfect Harmony. Si sono conosciuti come assistenti in How I Met Your Mother. Levin è anche co-conduttore di “The Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast” dei Philadelphia 76ers.

