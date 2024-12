Creature Commandos: James Gunn rivela ciò che il mondo sa su Wonder Woman e Themyscira – SPOILER

Nella prima stagione di Creature Commandos, apprendiamo che Circe è a capo di un gruppo chiamato “Figli di Themyscira”. La maga amazzone li sta usando per attaccare un piccolo Paese dell’Europa orientale chiamato Pokolistan, ma si ritiene il legittimo leader di Themyscira.

Un notiziario rivela che intende condurre i Figli lì per conquistare la sua ex casa, anche se dal notiziario si evince chiaramente che la gente non è sicura al 100% dell’esistenza dell’isola. In altre parole, anche con Circe a piede libero, sia le Amazzoni che Themyscira sono considerate un mito.

È interessante notare che non si fa alcun riferimento a Wonder Woman durante questo rapporto, lasciando i fan a chiedersi se Diana Prince sia attiva nel DCU. In una nuova intervista, Dean Lorey, showrunner di Creature Commandos, ha dichiarato: “Penso che la gente sia a conoscenza di Wonder Woman. Quindi sì, credo che ci sia la convinzione che esista, ma non so quanto sia conosciuta a livello mondiale”.

Anche James Gunn, co-CEO dei DC Studios e sceneggiatore, ha spiegato: “Penso che arrivi in un momento in cui la gente ha sentito parlare di Themyscira e ora inizia a credere che esista, ma alcuni non credono ancora alla storia di un’isola di sole donne. Quindi sta diventando… la gente ne sta prendendo coscienza”.

Per quanto riguarda il gruppo di “Amazzoni” che compaiono nel suddetto servizio giornalistico, Gunn ha riso e ha osservato: “Non credo che abbiamo deciso con certezza chi siano… credo di sapere chi sono un paio di loro, ma non voglio dirlo qui perché non voglio che sia considerato per sempre canonico!”.

Molti fan non credono che questo sia il primo sguardo alle Amazzoni di Themyscira e questi commenti suggeriscono che Gunn ha intenzione di rivisitare chiunque o qualunque cosa siano da qualche parte lungo la linea.

Lorey sembra aver confermato che Wonder Woman è conosciuta in tutto il mondo e avrebbe senso che la gente dubitasse della sua storia di provenienza da un’isola abitata da donne come lei.

Senza alcuna menzione di un nuovo film su Wonder Woman e con Paradise Lost da qualche parte all’orizzonte, possiamo solo immaginare come verrà dato seguito a questa storia. Guardate l’intervista completa con Lorey e Gunn qui sotto.

*SPOILERS * Watch James Gunn and Dean Lorey share easter eggs and references featured in the first two episodes of #CreatureCommandos.https://t.co/nH4Nl7JunJ pic.twitter.com/RbCiMwdW6r — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 7, 2024

Cosa sappiamo su Creature Commandos

Creature Commandos segue una squadra segreta di mostri incarcerati e reclutati per missioni ritenute troppo pericolose per gli umani. Quando tutto il resto fallisce… sono la vostra ultima, peggiore opzione.

Il cast comprende Steve Agee nel ruolo di Economos, Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana, Anya Chalotra nel ruolo di Circe, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky, Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., Sean Gunn nel ruolo di GI Robot & Weasel, David Harbour nel ruolo di Frankenstein, Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus, Indira Varma nel ruolo della Sposa e Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller.

Creature Commandos è scritto e prodotto esecutivamente da James Gunn. Basata sui personaggi della DC e prodotta dai DC Studios e dalla Warner Bros. Animation, tra i produttori esecutivi figurano Peter Safran, Dean Lorey e Sam Register; Rick Morales è il produttore supervisore. I primi due episodi di Creature Commandos sono ora in streaming su Max negli USA. In Italia Creature Commandos non ha una data di uscita.