Daredevil: Rinascita – Stagione 2: cast, stato della produzione e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita è stata confermata ancora prima dell’uscita della prima stagione su Disney+, suscitando molti interrogativi sui suoi diversi aspetti. L’uscita su Disney+ di Daredevil: Rinascita nel 2025 ha segnato il ritorno ufficiale dell’Uomo senza paura nell’MCU per la prima volta dalla terza stagione di Daredevil nel 2018. Nonostante le brevi apparizioni di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law, molti si chiedevano se una storia solista di Daredevil sarebbe mai stata possibile come prossima serie TV Marvel.

La Marvel ha rapidamente dimostrato che questo desiderio sarebbe stato possibile con la conferma della storia di Daredevil: Rinascita, che ha debuttato nel marzo 2025 con grande successo per aver rivitalizzato il mondo della saga Defenders di Netflix nell’MCU. Naturalmente, l’attenzione si sta ora spostando sulla seconda stagione di Daredevil: Rinascita , nonché sulle potenziali apparizioni nei prossimi film Marvel dell’eroe titolare di Hell’s Kitchen. Per quanto riguarda la prima, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita è già in arrivo, prima piuttosto che poi.

Notizie recenti su Daredevil: Rinascita – Stagione 2

Nuove foto dal set mostrano un nuovo costume di Daredevil

Mentre la produzione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita continua, sono state mostrate altre foto dal set. Dopo la foto di Karen Page che torna al fianco di Matt Murdock, recentemente Matt è stato mostrato con un costume di Daredevil completamente nuovo. Le nuove foto dal set (via @petergcornell) mostrano Daredevil con un nuovo costume nero, un cambiamento importante rispetto al suo tradizionale costume rosso o anche a quello giallo e rosso che indossava in She-Hulk.

I fan dei fumetti saranno probabilmente entusiasti, dato che il costume nero di Daredevil è strettamente associato alla sagaShadowland, dove ne indossava uno simile. Nonostante il riferimento a Shadowland, sembra che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita adatterà gran parte di Devil’s Reign, che si concentra su Wilson Fisk che diventa sindaco di New York e mette fuori legge i vigilanti, tema centrale della prima stagione. Il costume nero di Daredevil ha senso, dato che il personaggio è in fuga dopo che Fisk ha messo fuori legge i vigilanti.

Daredevil: Rinascita – La seconda stagione è stata confermata dalla Marvel

La produzione iniziale della serie ha portato alla conferma anticipata della seconda stagione

Per approfondire adeguatamente la conferma della seconda stagione di Daredevil: Rinascita , vale la pena esaminare come è stata sviluppata la prima stagione della serie. Nel luglio 2022, Daredevil: Rinascita è stato annunciato per la prima volta al San Diego Comic-Con, con il presidente della Marvel Studios, Kevin Feige, che ha confermato che si tratterà di una stagione di 18 episodi su Disney+. Inizialmente, la notizia è stata accolta con grande entusiasmo, vista la lamentela di lunga data secondo cui molte delle serie TV Marvel, sia quelle migliori che quelle peggiori, sembravano film allungati piuttosto che stagioni televisive.

Tuttavia, il ritardo nella produzione causato dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023 ha fatto capire alla Marvel che Daredevil: Rinascita non funzionava. Ciò ha portato a una massiccia revisione creativa, che ha incluso un nuovo showrunner, una nuova coppia di registi e la scrittura di nuovi episodi che hanno reso Daredevil: Rinascita una continuazione della serie Netflix. È stato poi confermato che nove dei 18 episodi previsti sarebbero stati la prima stagione di Daredevil: Rinascita , che ha iniziato ad essere trasmessa su Disney+ nel marzo 2025.

Secondo Entertainment Weekly, gli altri nove episodi inizialmente previsti sono stati poi utilizzati per formare la base della seconda stagione di Daredevil: Rinascita . Dato che era già stato fatto molto lavoro sull’intero arco narrativo di 18 episodi della serie, il nuovo showrunner e il duo di registi hanno ritenuto che ci fosse materiale sufficiente per iniziare la seconda stagione praticamente subito, anche se il primo, Dario Scardapane, ha confermato che solo otto episodi sarebbero stati utilizzati per la seconda stagione. Questo spiega perché la seconda stagione di Daredevil: Rinascita è già stata confermata dalla Marvel e arriverà prima di quanto pensassimo inizialmente.

Stato della produzione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita

La produzione è già iniziata

Naturalmente, la prossima domanda importante è quando inizierà la produzione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Con una rapidità sempre più rara nell’era moderna della televisione, le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono iniziate prima ancora che la prima stagione fosse stata distribuita. In un’intervista con Collider cinque giorni prima della premiere della prima stagione di Daredevil: Rinascita, Scardapane ha confermato che le riprese del seguito sarebbero iniziate il venerdì successivo, 28 febbraio 2025, accennando anche alla possibilità di una terza stagione:

“Venerdì inizieremo le riprese di una seconda stagione di otto episodi, e il futuro è ancora tutto da scrivere. Non so se la storia finirà necessariamente alla fine della seconda stagione…”

Le prime riprese sono poi iniziate a New York City, il che significa che alcuni elementi della seconda stagione erano già stati girati prima della premiere della prima stagione di Daredevil: Rinascita , il 4 marzo dello stesso anno. In occasione dello stesso evento, il capo della Marvel Television, Brad Winderbaum, ha dichiarato a Collider che Aaron Moorhead e Justin Benson, la nuova coppia di registi ingaggiata per il rifacimento di Daredevil: Born Again, sarebbero tornati per la seconda stagione, affermando: “Sono fantastici. Lavorerei con loro per sempre, se potessi”.

Daredevil: Born Again – Stagione 2 uscirà nel 2026

L’attesa per la seconda stagione non è lunga

La rapida inversione di rotta nella produzione tra la prima e la seconda stagione di Daredevil: Rinascita è sempre più rara nel mondo della televisione moderna. Negli ultimi anni, la maggior parte delle serie TV ad alto budget richiede dai due ai tre anni per essere prodotta, a volte anche di più, causando tempi di attesa più drastici tra una stagione e l’altra. Fortunatamente, però, la struttura unica di Daredevil: Rinascita, che ha visto la serie divisa in due stagioni, ha permesso di iniziare rapidamente la produzione della seconda stagione.

Questo non solo conferma che la seconda stagione è prevista per il 2026, ma anche che una potenziale terza stagione potrebbe essere fissata per il 2027…

Il successo della prima stagione è praticamente garantito e i tempi di produzione rapidi significano che Daredevil: Rinascita – stagione 2 uscirà nel 2026. Screen Rant ha parlato con Brad Winderbaum a questo proposito prima dell’uscita di Daredevil: Rinascita, chiedendogli se la serie è destinata a diventare una serie con un’uscita annuale. Winderbaum ha dato una risposta che sicuramente piacerà ai fan che rimpiangono l’era passata delle uscite televisive annuali.

Il capo della Marvel Television ha dichiarato: “Questo è il piano. La seconda stagione uscirà il prossimo anno e poi, si spera, la terza stagione e le stagioni infinite dopo quella”. Questo non solo conferma che la seconda stagione è prevista per il 2026, ma anche che una potenziale terza stagione potrebbe essere fissata per il 2027. Ciò darebbe alla troupe di produzione una pausa consistente tra la produzione della seconda e della terza stagione di Daredevil: Rinascita, qualora la tempistica di produzione rimanesse coerente con le riprese della seconda stagione appena prima dell’uscita della prima.

Cast della seconda stagione di Daredevil: Rinascita

Ci sono solo pochi membri del cast confermati per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita

Per quanto riguarda gli attori che torneranno per la seconda stagione di Daredevil: Born Again, la Marvel Studios non ha ancora pubblicato una lista e confermato chi interpreterà un ruolo. Detto questo, diverse interviste e materiali promozionali nel periodo precedente alla prima stagione di Daredevil: Rinascita hanno dato alcune indicazioni su chi potrebbe continuare a recitare nella serie. Naturalmente, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio torneranno nei panni dei due pilastri della serie, Matt Murdock e Wilson Fisk.

È stato confermato anche il ritorno di Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, come confermano le foto dal set, così come quello di Michael Gandolfini nel ruolo di Daniel Blake, personaggio fondamentale nella squadra del sindaco Fisk. Matthew Lillard è stato poi confermato nel cast quando la produzione della seconda stagione di Daredevil: Born Again è iniziata nel febbraio 2025, lasciando tutti gli altri nell’incertezza sul loro futuro. Altri probabili ritorni includono Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, Wilson Bethel nei panni di Bullseye e, forse, Camila Rodriguez nei panni di Angela Del Toro, se dovesse assumere il ruolo di White Tiger nel corso della prima stagione.

A seconda di come andrà il resto di Daredevil: Born Again, potrebbero tornare anche personaggi strettamente legati a Matt Murdock. Tra questi ci sarebbero Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn, la fidanzata terapeuta di Matt, Nikki M. James nel ruolo di Kirsten McDuffie, sua socia in legge, e il suo investigatore privato Cherry, interpretato da Clark Johnson. Genneya Walton nel ruolo di BB Urich ha avuto un ruolo più importante del previsto nella prima stagione e potrebbe tornare anche nelle stagioni future.

Dettagli della trama di Daredevil: Rinascita – stagione 2

La stagione 1 ha lasciato molto da esplorare nella stagione 2

Per quanto riguarda i dettagli della trama di Daredevil: Rinascita stagione 2, poco è stato confermato in modo esplicito. Tuttavia, basandosi su come è andata la stagione 1 di Daredevil: Rinascita e sulle storie dei fumetti Marvel che la serie sta adattando, si possono fare molte ipotesi sul seguito. È stato confermato che Daredevil: Born Again adatterà la trama di “Devil’s Reign” sin dall’inizio della produzione, con Scardapane che ha confermato che la seconda stagione riprenderà diversi elementi e archi narrativi dei personaggi introdotti nella prima stagione. Con Fisk che ora controlla completamente la città, le cose sono ancora più pericolose per Daredevil.

Daredevil: Born Again stagione 1 termina con Fisk che mette fuori legge i vigilanti e dichiara la legge marziale. Anche Matt Murdock è in fuga nei panni di Daredevil. Le cose sono cambiate drasticamente dall’inizio della serie e la posta in gioco è più alta che mai, con Karen Page che torna per aiutare Matt e lui che ha bisogno di mettere insieme “un esercito” per sconfiggere Fisk e la sua task force. Sebbene nessun altro eroe sia apparso durante la scena finale al Josie’s Bar, è probabile che Matt chiamerà altri amici vigilanti per aiutarlo nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, soprattutto ora che Frank è impegnato altrove.