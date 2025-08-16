Daredevil: Rinascita – Stagione 2, anche Charlie Cox afferma che non sarà l’ultima

All’inizio di questa settimana, un video di un mese fa in cui Charlie Cox si riferiva alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita come alla stagione “finale” della serie è diventato rapidamente virale sui social media. Il suo co-protagonista, Vincent D’Onofrio, ha poi cercato di chiarire la situazione, rassicurando che la prossima non sarà l’ultima stagione. Ora è però lo stesso Cox a smentire il rumor.

Questo fine settimana, l’attore era infatti presente all’evento For the Love of Fantasy a Londra, in Inghilterra, e Comicbookmovie è riuscita ad avere un breve scambio con l’attore il quale oltre a denire “fantastica” la prossima stagione, ha poi risposto con un secco “No, non credo proprio” alla domanda se sarà anche l’ultima. Con questa ulteriore rassicurazione, ora non resta che attendere di vedere i nuovi episodi e di scoprire in quali direzioni porteranno l’iconico Daredevil.

LEGGI ANCHE:

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.