In fuga dall’incubo: la spiegazione del finale del film

Il termine “guilty pleasure” dovrebbe sicuramente essere sinonimo di qualsiasi contenuto prodotto dalla Lifetime Network. Non sarebbe sbagliato classificare i “film Lifetime” come un genere cinematografico a sé stante, perché questi film sono unici nel loro genere. Anche se le loro storie assomigliano al mondo in cui viviamo, il mondo dei film Lifetime è qualcosa di diverso. Uno dei loro ultimi film, il thriller In fuga dall’incubo (il cui titolo originale è Hiding From My Husband) – diretto da John Murlowski – non fa eccezione.

Anche se all’inizio sembra che i realizzatori abbiano effettivamente cercato di sviluppare una trama adeguata e intrigante, alla fine il film abbraccia la sua personalità Lifetime e si trasforma in qualcosa di assolutamente assurdo. È probabile che gli spettatori provino più senso di colpa che piacere guardando questo film, ma qui ci concentriamo sul fornire una spiegazione degli eventi che si svolgono in In fuga dall’incubo.

La trama di In fuga dall’incubo

Quello che succede è esattamente quello che suggerisce il titolo (più quello originale che non quello italiano). E In fuga dall’incubo indica chiaramente di cosa si tratta già nel titolo stesso. Jessica e Peter sono una coppia in un matrimonio già destinato al fallimento, e la colpa è solo di Peter. L’uomo è un enorme campanello d’allarme e Jessica non vede l’ora di allontanarsi da lui. Subito dopo che Peter esce per andare al lavoro una bella mattina, Jessica fa le valigie, prende il passaporto e una busta, tira fuori una mazzetta di contanti dall’armadio e scappa di casa.

Per rendere le cose più drammatiche, Peter torna con un ramoscello d’ulivo e la scusa di aver dimenticato il portatile a casa, e Jessica esce proprio in quel momento. Infatti, Peter la raggiunge proprio mentre sta per prendere il taxi. Jessica sale comunque sul taxi ed evita qualsiasi confronto. La cosa successiva che fa è ciò che qualsiasi persona logica farebbe in una situazione del genere: va a prendere suo figlio Noah a scuola, dove Peter li raggiunge, ma Jessica riesce a scappare. Peter non riesce a raggiungerla e Jessica riesce a fuggire nella pittoresca isola dove vive sua sorella Rachel.

Lei, che è un avvocato, promette di aiutare sua sorella e suo nipote, sia professionalmente che personalmente. Jessica non impiega molto tempo a trovare una vita più sana al di fuori del suo matrimonio tossico, poiché sua sorella le trova una casa e un lavoro nella scuola locale, dove anche Noah inizia a frequentare. Fortunatamente per Jessica, Noah, per essere un bambino di dieci anni, sembra essere sinceramente comprensivo e premuroso nei confronti della madre.

La vita dopo Peter

Come ci si potrebbe aspettare, Peter si comporta come Liam Neeson in Io vi troverò con sua moglie e suo figlio e minaccia Jessica insieme a molte scuse e manipolazioni dolci che comportano il trasferimento di una ingente somma di denaro sul conto della donna. Trovare sua moglie e suo figlio sembra essere un compito difficile per lui, dato che non sa dove vive Rachel e Rachel si rifiuta di intrattenere suo cognato in qualsiasi modo possibile.

Sull’isola, Noah fa amicizia con un uomo di nome Cory, che ha quasi la stessa età di suo padre, il che mette Jessica a disagio. Cory, un uomo dai modi gentili, si rivela essere un tuttofare che ripara la nuova casa di Jessica. Nonostante l’uomo sembri completamente innocuo, Jessica sente che c’è qualcosa di strano in lui. Incontra poi un altro uomo di nome Matt, che è un insegnante di musica nella sua scuola.

Matt si rivela un uomo sensibile, compassionevole e affascinante che va d’accordo con Jessica. Ma il passato continua a tormentare Jessica, che sente ancora il peso del suo trauma e nota un’auto che la segue ovunque. Diventa paranoica pensando che Peter la stia seguendo e che la sua nuova vita stia per essere rovinata. Ma sembra che la vita abbia davvero altri piani per la nostra protagonista, poiché Rachel le dice presto che Peter è morto in un incidente assurdo.

Cosa succede nel finale di In fuga dall’incubo

Nonostante i media abbiano praticamente confermato la morte dell’imprenditore tecnologico Peter, Jessica non sembra crederci. La sua paranoia continua ad aumentare quando si sveglia notte dopo notte e scopre che qualcuno sta entrando ripetutamente in casa sua. Vediamo anche la sagoma di un uomo e intuiamo che sta succedendo qualcosa di sinistro. Tuttavia, la paranoia di Jessica viene rapidamente liquidata da sua sorella, e Rachel afferma di aver persino visto il rapporto sulla morte di Peter firmato dal medico legale in persona.

Ma quando Jessica chiede a sua sorella di mostrarle il rapporto, Rachel tergiversa. Nel frattempo, le cose si complicano un po’ tra Matt e Jessica, con la donna che sta attraversando tutte queste difficoltà. Tuttavia, Matt sembra capire tutto e continua a darle il suo sostegno. Anche Noah stringe un legame con l’insegnante di musica. In un film come In fuga dall’incubo, dopo un certo punto, la grande rivelazione diventa l’elemento centrale, e quando questo film raggiunge quel punto, Jessica non solo ha ragione sul fatto che qualcuno si sia introdotto in casa sua, ma l’intruso non è altro che il tuttofare, Cory.

Questo dimostra solo che Jessica aveva sempre ragione sul fatto che quell’uomo fosse strano. Per non parlare del fatto che, nel bel mezzo di tutta questa monotonia, il telefono di Noah viene rubato da Cory, che spaventa ulteriormente Jessica inviandole delle foto di lei che dorme in casa. Tuttavia, Cory viene catturato dalla polizia mentre irrompe in casa una notte, e Matt arriva al momento giusto per essere il cavaliere senza macchia e senza paura di Jessica. Rachel si precipita a casa della sorella e ammette di essersi sbagliata su Cory, dopotutto.

Si scopre che Cory è entrato e uscito da centri di riabilitazione e ha gravi problemi di salute mentale. In fuga dall’incubo avrebbe potuto finire a questo punto, ma i realizzatori del film non hanno resistito alla tentazione di riportare in scena il marito. Peter, che ovviamente non era morto, torna e rapisce Noah. Poi chiama Jessica e le chiede di incontrarlo su una scogliera dove è destinato a verificarsi un incidente. Vedendo suo figlio in pericolo, Jessica non ha altra scelta che affrontare il marito.

A questo punto veniamo a sapere che, nonostante tutte le cose terribili che ha fatto a Rachel, Peter non ha nulla a che fare con Cory che terrorizza Jessica. Ma allora, chi è la mente? È la sorella, ovviamente, che è gelosa di Jessica fin da quando era bambina, poiché i loro genitori hanno sempre favorito lei. Sebbene non ne avessimo visto alcun segno prima, Rachel si rivela essere colei che ha orchestrato tutto, compreso l’incidente di Peter. In qualche modo è riuscita ad attirare Peter sulla scogliera, dove muore accidentalmente, e Rachel riesce a dare la colpa a Jessica.

Questo la renderebbe la tutrice legale di Noah e le consentirebbe di ottenere tutti i soldi di Peter e Jessica. Il piano assolutamente infallibile ha quasi successo, poiché Peter muore cadendo dalla scogliera, ma proprio mentre Rachel spiega tutto a Jessica, Noah filma tutto e dimostra di essere il personaggio più degno di tutti. Tutto ciò che rimane dopo è un lieto fine per Jessica, suo figlio e Matt, che alla fine si rivela essere una persona affidabile, a meno che Lifetime non realizzi un sequel e lo trasformi in un cattivo.

Scopri anche il finale di film simili ad In fuga dall’incubo