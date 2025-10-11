HomeSerie TvNews

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Stagione 2 uscirà nell’autunno del 2026 e introdurrà Venom, Gwen Stacy e altri personaggi

Di Chiara Guida

-

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Marvel Animation ha annunciato che la seconda stagione di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Stagione 2 uscirà su Disney+ nell’autunno del 2026. La notizia è stata annunciata al New York Comic Con, insieme a un trailer mostrato ai fan presenti.

Il trailer ha rivelato che la seconda stagione introdurrà il simbionte Venom, Gwen Stacy, e riporterà in vita Daredevil, interpretato da Charlie Cox. Ha anche mostrato il ritorno di Norman e Harry Osborn, di cattivi come il Dottor Ocotopus, Chameleon e Scorpion, e l’emergere dei poteri magici di Nico Minoru.

Hudson Thames presta la voce a Peter Parker in Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere – Stagione 2 , che debutterà su Disney+ all’inizio del 2025. La serie animata è ambientata in un universo separato da quello dello Spider-Man di Tom Holland nell’MCU, e ci sono molte differenze chiave tra i due arrampicamuri.

Invece di Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr., che fa da mentore al giovane Peter Parker, Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere lo sostituisce con Norman Osborn (doppiato da Colman Domingo), meglio conosciuto come Goblin in film e fumetti passati. Questa versione di Norman è l’amministratore delegato della Oscorp e offre stage a Peter e ai suoi amici, ma le sue vere motivazioni sono sospette.

Invece di Mary-Jane, interpretata da Zendaya, e Ned, interpretato da Jacob Batalon, i nuovi amici di Peter sono l’influencer Harry Osborn (Zeno Robinson) e la segreta praticante di stregoneria Nico Minoru (Grace Song). Il cast include anche Eugene Byrd nei panni di una giovane versione del classico cattivo di Spider-Man, Tombstone, Hugh Dancy in quelli di Otto Octavius, la star del MCU Charlie Cox nei panni di Daredevil, Kari Wahlgren nei panni di Zia May, Aleks Le nei panni di Amadeus Cho e Jonathan Medina nei panni del malvagio Scorpion.

La prima stagione di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere si è conclusa con diversi colpi di scena. Il Dottor Strange (Robert Atkin Downes) ha aiutato Spidey a combattere il simbionte alieno Venom dopo il suo arrivo da un’altra dimensione. Norman Osborn ha segretamente conservato un pezzo del simbionte per sperimentarlo. Viene anche rivelato che il padre di Peter, Richard, a lungo creduto morto, è in realtà vivo e in prigione.

