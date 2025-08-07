Daredevil: Rinascita – Stagione 2, Hunter Doohan commenta un possibile ritorno di Muse

La prima stagione della serie Disney+ Daredevil: Rinascita (qui la recensione della Stagione 1) ha visto il Matt Murdock interpretato da Charlie Cox tornare dalla pensione come vigilante quando Wilson Fisk (interpretato da Vincent D’Onofrio), è stato eletto sindaco di New York City. Nella serie recita anche Hunter Doohan nel ruolo di Bastian Cooper, un paziente tormentato di Heather Glenn, interpretata da Margarita Levieva. Nell’episodio 7 viene anche rivelato che Cooper è Muse, il serial killer mascherato che crea opere d’arte con il sangue delle sue vittime a New York.

L’episodio si è poi concluso con Muse ucciso da Glenn dopo che Daredevil le ha salvato la vita per un soffio. Ora, in un’intervista con IndieWire per discutere della seconda stagione di Mercoledì (dove interpreta Tyler), a Doohan è stato chiesto del suo potenziale ritorno nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. L’attore ha affermato che “mi piacerebbe molto. Quel personaggio era così divertente. Non so, primo, perché la gente mi vede così tanto come un serial killer, o secondo, perché mi sembra di essere ucciso in ogni singolo programma televisivo che faccio“.

“Ci sono alcuni “investigatori” là fuori, perché alcune persone l’hanno capito molto presto. Avevo persino paura di pubblicare qualcosa al riguardo o qualsiasi altra cosa per non rovinare la sorpresa. Adoro mantenere i segreti. Quando ho recitato in “Your Honor” e sono morto alla fine della prima stagione, non l’ho detto a nessuno. È stato davvero divertente vedere le reazioni di tutti i miei amici e della mia famiglia. Mia madre mi ha chiamato ed era così arrabbiata con me“.

Al di là delle dichiarazioni dell’attore, dato che Muse sembrava essere morto nella sua ultima apparizione nella prima stagione, sarebbe logico che Doohan non tornasse nella seconda stagione. Il focus narrativo della prossima sarà chiaramente incentrato su Matt e il suo esercito che sconfiggono Fisk dopo aver dichiarato la legge marziale sulla città e aver messo fuori legge il vigilantismo, il che lascerebbe poco spazio per il ritorno di Muse.

L’altro motivo chiave per cui l’assenza di Doohan sembra confermata è che i suoi commenti indicano che è disposto a tornare nei panni di Muse, ma non lo ha ancora fatto. Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita si sono concluse all’inizio di luglio e, a meno di un’altra importante revisione creativa della serie come avvenuto per la prima stagione, è improbabile che ci siano ulteriori riprese sufficienti per inserirlo.

Detto questo, ci sono ancora modi in cui Doohan potrebbe ritrovarsi a ricomparire nella seconda stagione. La Marvel è nota per assicurarsi che i suoi attori non rivelino i suoi segreti, e il ritorno di un personaggio morto sarebbe una cosa piuttosto importante. Inoltre, dato che Matt è ancora sconvolto dal fatto che Muse abbia quasi ucciso Glenn nella prima stagione, potrebbe avere incubi o visioni allucinatorie del cattivo.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.