Daredevil: Rinascita – Stagione 2: il costume svelato nella prima immagine

È stato svelato il costume di Matt Murdock per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Dopo aver recitato nella sua serie Netflix e aver fatto alcune apparizioni in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk ed Echo, Charlie Cox è tornato nei panni di Daredevil nella serie Disney+ Born Again.

La prima stagione è andata in onda nella primavera del 2025, mentre la seconda stagione di Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare nel marzo 2026.

EW ha condiviso la prima immagine del costume di Daredevil della seconda stagione di Born Again. Nella foto, Cox interpreta il personaggio dell’alter ego supereroe di Murdock con un’espressione severa, presumibilmente in reazione a qualcosa fuori campo.

Il costume di Daredevil è il tipico rosso che i fan si aspettano dal personaggio preferito dai fan, anche nella serie Netflix, con due piccole corna che sporgono dalla parte superiore della maschera che copre i suoi occhi.

Sul petto è presente l’emblema DD, con una lettera sovrapposta all’altra, a rappresentare Daredevil.

Il costume più famoso indossato da Daredevil nel corso della sua esistenza è rosso, anche se il personaggio ha anche un costume giallo che è apparso nei fumetti. Quando Daredevil è apparso in She-Hulk, ha sostituito il suo costume rosso con uno giallo, ispirato a Daredevil #1.

In seguito, la Marvel ha riportato in auge il costume rosso, anche per Echo, anche se lo ha cambiato di nuovo per la serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man, in cui è stato utilizzato un costume nero.

Che sia rosso, giallo o nero, il costume di Daredevil è un look iconico tra i fan devoti della Marvel, quindi questa prima anteprima della seconda stagione di Born Again, che vede Charlie Cox recitare al fianco di Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson e Wilson Bethel, aumenterà sicuramente l’entusiasmo e l’attesa in vista del ritorno della serie sui supereroi il prossimo anno.

Mentre condivideva la prima immagine della seconda stagione di Daredevil Born Again, EW ha anche parlato con il dirigente della Marvel Brad Winderbaum, che ha anticipato il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, ma ha rifiutato di rivelare se Luke Cage e Danny Rand torneranno sul piccolo schermo dopo la cancellazione delle rispettive serie Netflix.

Durante tutto il processo di pre-produzione della seconda stagione di Born Again, i produttori di Daredevil hanno anche collaborato con il team di Spider-Man: Brand New Day per garantire la coerenza, dato che entrambe le trame si svolgono nello stesso mondo.

La data di uscita della seconda stagione di Daredevil: Born Again non è stata ancora annunciata, a parte l’anticipazione della Marvel di un periodo intorno a marzo 2026, anche se la presentazione del costume del supereroe al New York Comic Con fa pensare che ulteriori dettagli e anticipazioni saranno presto disponibili, compreso un trailer nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.