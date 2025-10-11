The Walking Dead: Daryl Dixon rivela le prime immagini della quarta stagione

The Walking Dead: Daryl Dixon ha rivelato un primo sguardo alla quarta stagione dello spin-off sugli zombie, anticipando ciò che accadrà nella parte finale della serie. La terza stagione di Daryl Dixon ha portato Daryl e Carol in Spagna, dove hanno cercato di aiutare una nuova comunità, Solaz del Mar, mentre tentavano di tornare a casa in America.

All’inizio di quest’anno, è stato confermato che la stagione 4 di Daryl Dixon sarebbe stata l’ultima serie di episodi della serie. Le riprese sono iniziate in Spagna all’inizio di quest’anno e la prossima stagione conterrà otto episodi in totale. Anche se non si sa molto della trama, si prevede che sarà la continuazione diretta della storia di El Alcázar della stagione 3.

Ora, AMC ha pubblicato un primo sguardo ufficiale alla quarta stagione di Daryl Dixon al New York Comic Con. Nel video, gli attori Norman Reedus e Melissa McBride, insieme a una delle controfigure di McBride, anticipano quanto sarà emozionante la stagione finale. Reedus scherza anche sul numero di controfigure che hanno. Guarda il video completo qui:

Sebbene non sia chiaro quali personaggi della terza stagione di Daryl Dixon torneranno, il nuovo video offre alcuni indizi su ciò che caratterizzerà la quarta stagione. Tra questi, Daryl e Carol in una serie di location all’aperto, Daryl che brandisce un fucile a tracolla e un cimitero, che sembra essere un luogo significativo per gli episodi.

Al momento della stesura di questo articolo, mancano ancora due episodi alla fine della terza stagione. La trama che coinvolge la coppia e la loro lotta contro El Alcázar è ancora in corso, senza alcuna conferma sul fatto che verrà risolta prima dell’inizio della quarta stagione. Stanno anticipando che la stagione finale sarà ancora migliore, un’affermazione audace considerando le ottime recensioni della terza stagione di Daryl Dixon.

Sebbene non sia chiaro come si svolgerà la stagione finale, l’avventura di Daryl e Carol attraverso la Spagna finirà probabilmente con la coppia che finalmente troverà la strada di casa. Tuttavia, ciò richiederà loro di portare a termine la loro missione con Solaz del Mar, assicurandosi che gli amici che hanno conosciuto lungo il percorso siano protetti. Questo potrebbe essere un compito arduo, a seconda del potere di El Alcázar.

Con il nuovo assaggio che promette un finale avvincente per Daryl e Carol, la quarta stagione di Daryl Dixon si preannuncia come un degno finale per gli eroi storici della serie. Man mano che la terza stagione prosegue, senza dubbio risponderà alle domande su dove andrà a parare la quarta stagione e cosa aspettarsi quando si chiuderà questo capitolo dell’universo di The Walking Dead.