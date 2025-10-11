Spider-Man 4: il produttore rivela il collegamento con la seconda stagione di Daredevil

Il produttore della Marvel Brad Winderbaum ha rivelato un importante collegamento tra Daredevil: Rinascita e Spider-Man: Brand New Day. Sia la seconda stagione della serie Disney+ che il prossimo film del Marvel Cinematic Universe usciranno nel 2026.

Un importante collegamento è già stato stabilito tra le due storie, con Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal) che si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day dopo aver svolto un ruolo importante nella prima stagione di Daredevil: Born Again.

Un precedente collegamento è che Matthew Murdock/Daredevil (Charlie Cox) e Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) si sono incontrati in Spider-Man: No Way Home. Murdock ha fatto una piccola apparizione come avvocato di Peter e lo ha aiutato a uscire dai guai legali. Murdock ha anche preso al volo un mattone lanciato attraverso la finestra, anche se Peter non conosceva la vera identità del suo avvocato.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly al New York Comic Con, Winderbaum rivela che le storie di Daredevil: Born Again stagione 2 e Spider-Man: Brand New Day si influenzeranno a vicenda, anche se i due progetti hanno toni diversi.

Sottolinea che, soprattutto perché entrambe le storie sono ambientate a New York City, i team creativi di entrambi i progetti hanno comunicato attivamente tra loro per garantire la coerenza e l’impatto di ciascuna storia. Ecco i suoi commenti:

Stiamo comunicando molto con il team di Spider-Man: Brand New Day per garantire la coerenza. Non vogliamo spoilerare nulla, ma è molto presente nello stesso mondo ed è importante.

Siamo in un universo condiviso, ma direi che i fumetti di Daredevil e Punisher descrivevano un certo tono e un’idea di New York in modo diverso rispetto a Spider-Man, ma entrambi esistono nello stesso universo. È simile. Tutto è allineato e gli impatti si fanno sentire, ma siamo in grado di raccontare storie diverse.

Non è la prima volta che l’MCU deve destreggiarsi tra più storie ambientate a New York City. Ai tempi delle serie Netflix della Marvel, questo problema veniva risolto facendo in modo che i film non facessero mai riferimento alle serie e che le serie occasionalmente facessero riferimento a eventi dei film, come la Battaglia di New York.

Daredevil: Born Again – stagione 2 e Spider-Man: Brand New Day raccontano le loro storie con toni distinti, ma i commenti di Winderbaum confermano che ci sarà una connessione tra loro, che apparentemente andrà oltre la presenza di Punisher.

Con Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio) che controlla New York City e prende di mira i supereroi vigilanti nel Daredevil: Born Again stagione 1 finale, è logico che Brand New Day riconosca almeno questi eventi e possa persino esplorare l’impatto che hanno su Peter.

Dato che la seconda stagione di Born Again debutterà nel marzo 2026 e Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio, la serie precederà il film, il che significa che qualsiasi cambiamento significativo nella guerra di Fisk contro i vigilanti e il suo potere su New York City potrà essere riportato nella storia della prossima avventura di Peter.

Personaggi diversi dal Punitore potrebbero apparire anche nella seconda stagione di Daredevil: Born Again e in Spider-Man: Brand New Day, ma i collegamenti citati da Winderbaum sembrano riguardare più la coerenza generale e l’impatto sull’ambientazione di New York City.