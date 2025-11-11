HomeSerie TvNews

DC Crime: in sviluppo la serie spin-off con Jimmy Olsen

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Lois Lane, Jimmy Olsen e Cat Grant in Superman

L’universo DC si sta espandendo con nuovi progetti della DC Studios, mentre una grande serie spin-off dedicata a Superman sta compiendo un importante passo avanti. Dopo il ritorno dell’Uomo d’Acciaio sul grande schermo quest’estate, il mondo di Metropolis sta per tornare sotto i riflettori, ma questa volta attraverso la televisione. Deadline rivela infatti che lo spin-off su Jimmy Olsen con Skyler Gisondo – intitolato DC Crime – ha trovato i suoi showrunner: Dan Perrault e Tony Yacenda di American Vandal scriveranno e produrranno la serie HBO Max.

Il progetto, se verrà ordinato, vedrà ufficialmente la partecipazione del cattivo di The Flash, Gorilla Grodd. La trama seguirà Jimmy e “altri giornalisti del Daily Planet (esclusi Lois Lane e Clark Kent), che affrontano casi che coinvolgono cattivi dotati di superpoteri”. Secondo il trade, Gorilla Grodd “sarà sotto i riflettori per tutta la stagione”, il che suggerisce che potrebbe essere il nemico principale, o almeno una minaccia centrale.

I dettagli sui diversi spin-off di Superman sono stati rivelati per la prima volta il 10 luglio dal Wall Street Journal, che ha rivelato che la DC Studios stava valutando la possibilità di realizzare una serie su Jimmy Olsen e Mister Terrific. Al momento della pubblicazione di questa notizia, lo spin-off su Edi Gathegi non è ancora stato confermato.

Sebbene non siano ancora stati confermati altri membri del cast, Wendell Pierce, Mikaela Hoover e Beck Bennett, già presenti nel cast di Superman, molto probabilmente torneranno nel potenziale spin-off, riprendendo i ruoli di Perry White, Cat Grant e Steve Lombard, rispettivamente. Se lo show andrà avanti, molto probabilmente sarà un originale HBO Max.

Con lo spin-off in lavorazione, è ancora necessario ottenere un ordine per il pilot o l’approvazione della serie. La notizia della scelta del team creativo di Jimmy Olsen arriva poco dopo quella dello sviluppo da parte della DC Studios di una serie su V for Vendetta per HBO. Per il grande schermo, la DC Studios sta invece lavorando al film Man of Tomorrow come seguito di Superman del 2025.

James Gunn dirigerà il film, in arrivo nel 2027 con l’eroe titolare di David Corenswet e il Lex Luthor di Nicholas Hoult che dovranno allearsi. Le riprese principali inizieranno nel 2026. Il 2025 si è rivelato un anno forte per il marchio DC, con Superman che è diventato un successo per la DC Studios, dando il tono al futuro della DCU. Il 2026 vedrà anche l’uscita del film Supergirl con Milly Alcock il 26 giugno, dopo che la cugina kryptoniana di Clark Kent ha fatto il suo debutto quest’estate.

Articolo precedente
Sonic 3, la spiegazione del finale: il combattimento tra Shadow e Sonic, le morti più importanti e il sequel
Articolo successivo
V per Vendetta: in sviluppo una serie per HBO
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved