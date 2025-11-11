DC Crime: in sviluppo la serie spin-off con Jimmy Olsen

L’universo DC si sta espandendo con nuovi progetti della DC Studios, mentre una grande serie spin-off dedicata a Superman sta compiendo un importante passo avanti. Dopo il ritorno dell’Uomo d’Acciaio sul grande schermo quest’estate, il mondo di Metropolis sta per tornare sotto i riflettori, ma questa volta attraverso la televisione. Deadline rivela infatti che lo spin-off su Jimmy Olsen con Skyler Gisondo – intitolato DC Crime – ha trovato i suoi showrunner: Dan Perrault e Tony Yacenda di American Vandal scriveranno e produrranno la serie HBO Max.

Il progetto, se verrà ordinato, vedrà ufficialmente la partecipazione del cattivo di The Flash, Gorilla Grodd. La trama seguirà Jimmy e “altri giornalisti del Daily Planet (esclusi Lois Lane e Clark Kent), che affrontano casi che coinvolgono cattivi dotati di superpoteri”. Secondo il trade, Gorilla Grodd “sarà sotto i riflettori per tutta la stagione”, il che suggerisce che potrebbe essere il nemico principale, o almeno una minaccia centrale.

I dettagli sui diversi spin-off di Superman sono stati rivelati per la prima volta il 10 luglio dal Wall Street Journal, che ha rivelato che la DC Studios stava valutando la possibilità di realizzare una serie su Jimmy Olsen e Mister Terrific. Al momento della pubblicazione di questa notizia, lo spin-off su Edi Gathegi non è ancora stato confermato.

Sebbene non siano ancora stati confermati altri membri del cast, Wendell Pierce, Mikaela Hoover e Beck Bennett, già presenti nel cast di Superman, molto probabilmente torneranno nel potenziale spin-off, riprendendo i ruoli di Perry White, Cat Grant e Steve Lombard, rispettivamente. Se lo show andrà avanti, molto probabilmente sarà un originale HBO Max.

Con lo spin-off in lavorazione, è ancora necessario ottenere un ordine per il pilot o l’approvazione della serie. La notizia della scelta del team creativo di Jimmy Olsen arriva poco dopo quella dello sviluppo da parte della DC Studios di una serie su V for Vendetta per HBO. Per il grande schermo, la DC Studios sta invece lavorando al film Man of Tomorrow come seguito di Superman del 2025.

James Gunn dirigerà il film, in arrivo nel 2027 con l’eroe titolare di David Corenswet e il Lex Luthor di Nicholas Hoult che dovranno allearsi. Le riprese principali inizieranno nel 2026. Il 2025 si è rivelato un anno forte per il marchio DC, con Superman che è diventato un successo per la DC Studios, dando il tono al futuro della DCU. Il 2026 vedrà anche l’uscita del film Supergirl con Milly Alcock il 26 giugno, dopo che la cugina kryptoniana di Clark Kent ha fatto il suo debutto quest’estate.