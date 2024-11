Nicholas Hoult: 10 cose che forse non sai sull’attore

Nicholas Hoult ha iniziato a praticare la recitazione sin da quando era un bambino, dimostrando di sapersi scegliere i ruoli migliori, quelli che gli permettono di esaltare tutte le sue sfumature di interprete. Ad oggi, ha partecipato a grandi franchise blockbuster e a film di stimati autori, destreggiandosi dunque con successo attraverso opere sempre diverse.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Nicholas Hoult.

I film e i programmi TV di Nicholas Hoult

1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attore è iniziata nel 1996, quando appare per la prima volta sul grande schermo, a soli sei anni, nel film Relazioni intime. In seguito, ha partecipato a film come About a Boy – Un ragazzo (2002), The Weather Man – L’uomo delle previsioni (2005), Kidulthood (2006), A Single Man (2009), Scontro tra titani (2010), X-Men – L’inizio (2011), Warm Bodies (2013), Il cacciatore di giganti (2013) e X-Men – Giorni di un futuro passato (2014). Tra i suoi ultimi lavori, vi sono Dark Places – Nei luoghi oscuri (2015), Mad Max: Fury Road (2015), Equals (2015), Autobahn – Fuori controllo (2016), X-Men – Apocalisse (2016), Edison – L’uomo che illuminò il mondo (2017), Newness (2017), La favorita (2018), Tolkien (2019), X-Men – Dark Phoenix (2019), The Kelly Gang (2019), The Banker (2020), Quelli che mi vogliono morto (2021), The Menu (2022), Renfield (2023), The Order (2024), Giurato numero 2 di Clint Eastwood (2024) e Nosferatu (2024). Nel 2025 sarà in Superman di James Gunn.

2. Ha lavorato spesso per il piccolo schermo. L’attore non si è limitato a prestare la propria opera solo per il grande schermo, ma ha lavorato spesso anche nel mondo seriale. La sua prima apparizione risale al 1996 con Casuality, per poi lavorare in serie come Metropolitan Police (2000), Holby City (2001), Doctors (2001), Waking the Dead (2001), Star (2003), Keen Eddie (2004) e Skins (2007-2008), che gli conferisce grande popolarità. Dal 2020 al 2023 è uno dei protagonisti della serie The Great con il ruolo di Pugachev.

Nicholas Hoult in About a Boy

3. È il film che lo ha reso celebre. Hoult acquista fama internazionale grazie alla partecipazione, nel ruolo di Marcus, al film About a Boy – Un ragazzo nel 2002. All’epoca l’attore aveva 13 anni e la sua interpretazione ha stupito da subito critica e pubblico, che lo hanno così tenuto d’occhio anche negli anni a seguire, in cui l’attore ha continuato a dimostrare una certa maturità, fino a divenire l’interprete completo che è oggi.

Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman

4. Era stato considerato per un altro ruolo. Come noto, Nicholas Hoult, Andrew Richardson e Tom Brittney hanno fatto un provino per il ruolo di Clark Kent / Superman, prima che venisse scelto David Corenswet. Sebbene non sia stato scelto per il ruolo del protagonista, alla fine Hoult ha ottenuto ruolo della sua nemesi, Lex Luthor. L’attore ha raccontato di aver trovato la cosa molto divertente, in quanto sin da subito aveva pensato che sarebbe stato più adatto per il ruolo di Luthor anziché per Superman.

Nicholas Hoult è Bestia in X-Men

5. Ha studiato per interpretare la Bestia. Per X-Men – L’inizio, dove l’attore riporta sullo schermo il celebre personaggio di Bestia, si è preparato studiando la performance di Kelsey Grammer che aveva già interpretato il personaggio in X-Men: Conflitto finale (2006). Inoltre, ha anche seguito un training fisico concernente l’atletica leggera, boxe e sollevamento pesi. Ciò gli ha permesso di ottenere la giusta fisicità, con la quale ha potuto interpretare personalmente molte delle scene più complesse.

Nicholas Hoult in Nosferatu

6. Sarà un dei protagonisti del film. Nicholas Hoult ha confermato nell’ottobre 2022 di essersi unito al cast di Nosferatu, dopo diverse trattative, per interpretare il deuteragonista Thomas Hutter. Il regista Robert Eggers ha affermato che Hoult è stato scelto “per la sua versatilità e profondità nei ruoli precedenti […] e ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di personaggi che ti immergono in un universo gotico […] dove la sua interpretazione è un mix di eleganza e oscurità in una performance che fonde il classico con il contemporaneo.“

Nicholas Hoult in Mad Max: Fury Road

7. Ha passato diverso tempo al trucco. Per il suo personaggio di Mad Max: Fury Road, l’attore ha dovuto passare ben due ore tutti i giorni al reparto trucco, sia per l’applicazione di tatuaggi, sia per lo “schiarimento” della pelle. Hoult ha raccontato di aver utilizzato questo tempo per calarsi nella mentalità del suo folle personaggio, cercando di visualizzare quanto più possibile il contesto in cui è cresciuto e agisce.

Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence, Bryanna Holly e i figli

8. Si sono frequentati per quattro anni. Nicholas Hoult e Jennifer Lawrence si sono conosciuti sul set di X-Men – L’inizio, dando il via ad una storia durata dal 2010 al 2014, tra alti e bassi. In seguito alla loro rottura, avvenuta dopo quattro anni e dovuta per lo più alla distanza e ai rispettivi impegni di entrambi, i due sono comunque rimasti in buoni rapporti, tanto da dividere il set degli X-Men successivi senza problemi. Attualmente l’attore è invece impegnato con la modella Bryanna Holly, dalla quale ha avuto due figli.

Nicolas Hoult è su Instagram

9. Ha un account sul celebre social. L’attore ha deciso di aprire un proprio account ufficiale su questo social che è oggi seguito da qualcosa come 1,4 milioni di persone. La sua bacheca, con oltre 200 post, lo vede protagonista di momenti lavorativi, con retroscena e curiosità dai set su cui è stato. Di tanto in tanto è solito pubblicare anche qualche post relativo a momenti di svago, in compagnia di amici o della sua famiglia. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

L’età e l’altezza di Nicholas Hoult

10. Nicholas Hoult è nato il 7 dicembre del 1989 a Wokingham, nel Berkshire, in Inghilterra. La sua altezza complessiva corrisponde a 1,90 metri.

