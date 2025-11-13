Death Stranding diventerà anche una serie tv targata Disney+

Death Stranding, una delle serie di videogiochi più controverse degli ultimi anni, sarà adattata in una serie Disney+. Il primo gioco e il suo sequel sono stati creati dal prolifico sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima e dalla Kojima Productions.

All’evento Disney’s Asia Pacific Originals Content Showcase tenutosi a Hong Kong, Kojima ha sorpreso il pubblico con la sua apparizione e ha annunciato che sta lavorando a una serie animata di Death Stranding che arriverà su Disney+ nel 2027. Il titolo provvisorio dello show è Death Stranding Isolations. Di seguito trovate l’annuncio di Kojima Productions e la sinossi della serie fornita da Disney+:

Una volta ci fu un’esplosione…

Le anime solitarie dei morti si manifestano nel mondo fisico, alla ricerca dei vivi. Tuttavia, la connessione che creano innesca una massiccia esplosione che spazza via tutto ciò che esiste in questo mondo, un fenomeno noto come Death Stranding. Questi eventi distruggono le nazioni e la civiltà stessa. Le persone rimaste sono ora isolate, ritirate e senza connessioni. Mentre l’umanità è sull’orlo del baratro, un leggendario facchino si mette in viaggio per trasportare sia merci che desideri dei mittenti, ricollegando le persone nella speranza che possano ancora essere salvate.

Basata sul videogioco nato dalla mente del leggendario creatore di giochi Hideo Kojima, arriva una nuova serie animata guidata dallo studio di animazione giapponese emergente E&H production. Diretta da Takayuki Sano di E&H, segue le orme dell’originale nello spirito e nelle idee e descrive il mondo di Death Stranding con un tocco audace ma sottile e un’animazione disegnata a mano di altissimo livello.

Da qualche parte nel Nord America, proprio mentre Sam Bridges attraversa il continente per salvare l’America, anche gli altri stanno cercando di affrontare il loro isolamento a modo loro. Un vecchio che cerca di realizzare la salvezza attraverso modi diversi dalla connessione sostenuta da Bridges. Una guerriera che cerca di dare il via a un mondo di lotte costanti. Un ragazzo che nutre rancore verso Bridges. Una ragazza che abbraccia la solitudine.

Sull’orlo della fine dell’umanità e del mondo, i loro destini e le loro speranze convergono, mentre inizia un’altra storia di Death Stranding. E ora, arriva un’altra esplosione…

Kojima sarà il produttore esecutivo della serie ed è stato affiancato sul palco da Takayuki Sano, il regista dello show. Ilya Kuvshinov, che è stato il character designer di Ghost in the Shell: SAC_2045, ha anche svelato i concept art dello show durante la presentazione. La giapponese E&H Productions sta lavorando al progetto, che utilizzerà uno stile di animazione 2D disegnato a mano.

La serie in arrivo non è l’unico adattamento del franchise in lavorazione. È in fase di sviluppo anche un film live-action Death Stranding. È prodotto da Kojima Productions e A24 e la regia è stata affidata a Michael Sarnoski.

Il cast dei giochi Death Stranding è guidato da Norman Reedus, famoso per aver interpretato Daryl Dixon nella serie The Walking Dead. Il personaggio di Reedus è il protagonista, Sam Porter Bridges, che trasporta merci di valore in una versione post-apocalittica degli Stati Uniti. Possiede alcuni poteri significativi ed è perseguitato da nemici pericolosi.

Oltre a Reedus, il cast dei giochi include anche Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Lindsay Wagner e Tommie Earl Jenkins. C’è anche un personaggio che assomiglia al regista Guillermo del Toro.

Dopo l’uscita del primo gioco nel 2019, Death Stranding ha diviso l’opinione pubblica, soprattutto a causa del suo gameplay, della narrazione non lineare e di una trama e di una storia complessiva che molti giocatori hanno ritenuto contorte.

Nonostante le reazioni contrastanti, l’originale Death Stranding è diventato un successo commerciale e ha ricevuto molte recensioni positive dalla critica. Il 26 giugno 2025 è stato pubblicato il sequel Death Stranding 2: On the Beach. Nella recensione di Gamesplus.it su Death Stranding 2, Dino Cioce ha riconosciuto che i giochi sono controversi, ma ha affermato che il sequel ha “una narrazione più forte e sentita” rispetto al suo predecessore.

Come serie Disney+, Death Stranding ha ora il potenziale per raggiungere un pubblico ancora più ampio, poiché diventa l’ultimo videogioco ad essere adattato in una serie televisiva. Una differenza significativa rispetto ad un adattamento di un videogioco come The Last of Us, tuttavia, è che la serie presenterà una nuova storia, anche se la sinossi conferma i collegamenti con Bridges e l’universo già consolidato.