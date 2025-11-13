Colin Farrell protagonista di Ordained, prodotto dai fratelli Russo

Joe e Anthony Russo e Colin Farrell, interprete di The Penguin, stanno collaborando alla realizzazione di un film basato su un fumetto di prossima uscita. I fratelli Russo sono noti soprattutto per aver diretto diversi film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Secondo The Hollywood Reporter, Farrell reciterà in un adattamento del fumetto di prossima uscita Ordained, con i fratelli Russo come produttori attraverso la loro società di produzione, AGBO. Derek Kolstad, che ha scritto la sceneggiatura di John Wick, è stato precedentemente ingaggiato per lavorare alla sceneggiatura anche di questo nuovo progetto. Il film sarà prodotto anche da Farrell, da sua sorella Claudine Farrell, da Kolstad, Dinesh Shamdasani, Benjamin Simpson, Angela Russo-Otstot e Michael Disco.

Farrell interpreterà il ruolo principale di un prete di nome Padre Roy Craig, che scopre i crimini di un boss mafioso mentre gli impartisce l’estrema unzione. Quando il boss mafioso non muore, ne derivano grossi problemi poiché il prete ora è a conoscenza delle sue attività criminali. Vengono assoldati sicari e gangster per eliminare Padre Roy, che ribalta la situazione quando il suo passato lo aiuta (e continua a danneggiarlo) in un momento molto pericoloso della sua vita.

Sebbene non ci sia ancora uno studio legato al progetto, diverse case di produzione cinematografica e servizi di streaming hanno espresso interesse a distribuire Ordained. Robert Venditti ha scritto il fumetto Ordained, che uscirà il 10 dicembre con illustrazioni di Trevor Hairsine e Dave Stewart come colorista.

I fratelli Russo hanno una lunga storia di adattamenti di fumetti acclamati dalla critica per la Marvel Studios, con tutti i loro film MCU che hanno ottenuto punteggi su Rotten Tomatoes compresi tra l’85% e il 94%. Stanno tornando alla Marvel come registi dei prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

All’inizio di quest’anno hanno adattato il romanzo illustrato The Electric State, con Millie Bobby Brown e Chris Pratt, ma è stato ampiamente stroncato dalla critica. Tre anni fa, i fratelli hanno prodotto Everything Everywhere All at Once, che ha vinto l’Oscar come miglior film, miglior regista, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio.

Anche Farrell ha una storia con gli adattamenti dei fumetti, avendo interpretato Oswald “Oz” Cobb (alias Il Pinguino) in The Batman di Matt Reeves al fianco di Robert Pattinson. Il suo personaggio ha avuto uno spin-off HBO dedicato, intitolato The Penguin, che è valso all’attore una statuetta ai Golden Globe e una nomination agli Emmy. Il Pinguino di Farrell tornerà sul grande schermo nel cast di The Batman – Parte II, che uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.

Ora i mondi Marvel e DC stanno entrando in collisione con la notizia che i fratelli Russo e Farrell stanno lavorando a un adattamento cinematografico di Ordained. Lo sviluppo del progetto è ancora nelle fasi iniziali, quindi la data di uscita non è ancora nota. Sulla base della descrizione del fumetto, però, sembra che i fan del duo di registi e dell’attore che interpreta il Pinguino avranno una bella sorpresa quando il thriller d’azione arriverà nelle sale o su un servizio di streaming.