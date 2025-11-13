HomeSerie TvNews

Monarch: Legacy Of Monsters 2, Kurt Russell conferma il suo destino nel Monsterverse

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Kurt Russell Monargh

Kurt Russell conferma che tornerà nella seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Russell interpreta una versione più anziana dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw, mentre il figlio dell’attore nella vita reale, Wyatt Russell, interpreta una versione più giovane del personaggio. La prima stagione è stata generalmente ben accolta, ottenendo un punteggio critico dell’87% e un punteggio del pubblico del 77% su Rotten Tomatoes.

Monarch: Legacy of Monsters stagione 1 si è conclusa con il vecchio Shaw che si sacrifica rimanendo indietro per riparare un malfunzionamento in un portale. Tuttavia, cade dalla nave e finisce nella Terra Cava, lasciando il suo destino e la possibilità di un ritorno di Russell incerti per la prossima stagione.

Ora, Apple TV ha pubblicato un video dietro le quinte delle riprese della seconda stagione, che include Russell che sorride e dichiara: “Non ti libererai di me così facilmente”. Il titolo del video recita “La missione non è finita. Domani tutto cambierà” e il filmato si conclude con un ruggito mostruoso. Guarda il video qui sotto:

Il filmato non è recente, poiché a marzo è stato annunciato che le riprese della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters erano terminate. Tra la conclusione della produzione, la conferma del ritorno di Russell e il titolo di Apple TV “Domani tutto cambierà”, è probabile che ci siano altre novità in arrivo, tra cui la data di uscita o un trailer.

Come la prima stagione, anche la prossima sarà composta da 10 episodi. Oltre a Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm sono tra gli altri membri del cast di Monarch: Legacy of Monsters che hanno confermato il loro ritorno per la seconda stagione.

La serie fa parte del Monsterverse ed esplora l’organizzazione Monarch, che monitora titani come Godzilla e Kong. Si svolge in due periodi di tempo diversi, motivo per cui la storia presenta una versione più giovane e una più anziana di Shaw, poiché è profondamente legato a Monarch. John Goodman, che ha interpretato Bill Randa in Kong: Skull Island (2017) del Monsterverse, ha ripreso il ruolo nella prima stagione di Monarch, mentre Holm interpreta la versione più giovane del personaggio.

Insieme alla seconda stagione di Monarch, la lista dei prossimi progetti del Monsterverse include il film Godzilla x Kong: Supernova. L’uscita nelle sale è prevista per il 26 marzo 2027 e la regia è di Grant Sputore. Il cast include Kaitlyn Dever, Dan Stevens, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Sam Neill e Alycia Debnam-Carey.

Monarch: Legacy of Monsters non solo amplia ulteriormente il Monsterverse, ma è anche un’espansione del numero crescente di popolari serie di fantascienza di Apple TV. La piattaforma di streaming ospita anche Severance, Silo, Foundation, For All Mankind, Dark Matter, Murderbot e, più recentemente, Pluribus di Vince Gilligan.

Articolo precedente
Masters of the Universe: prime reazioni positive dai test screening del film
Articolo successivo
Death Stranding diventerà anche una serie tv targata Disney+
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved