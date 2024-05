Kevin Costner sta già girando Horizon – Capitolo 3

Al Festival di Cannes di quest’anno, tra il glamour e le anteprime, Kevin Costner ha condiviso alcuni interessanti aggiornamenti sul suo ambizioso progetto cinematografico, Horizon: An American Saga (la nostra recensione), di cui non è solo protagonista ma anche finanziatore. In una divertente chiacchierata con Steve Weintraub di Collider, Kevin Costner ha rivelato di aver già iniziato le riprese del terzo capitolo della sua prevista saga in quattro parti. Costner, che è sempre stato noto per il suo impegno nella narrazione di storie di ampio respiro, come dimostrato in precedenza da epopee come Balla coi lupi, Waterworld e Il postino, ha discusso degli aspetti finanziari legati alla realizzazione di una visione di così ampio respiro.

“Beh, bisogna investire soldi veri. Questo ho dovuto farlo“, ha ammesso, sottolineando l’investimento personale necessario per portare avanti il progetto. Ha raccontato di aver già completato tre giorni di riprese per il terzo capitolo prima di fare una capatina a Cannes. Con una risatina, ha aggiunto: “Quando me ne andrò da qui, andrò a vedere Jimmy Kimmel, e poi tornerò subito al lavoro e lavorerò il più a lungo possibile”.

L’attore e regista Kevin Costner veterano non è estraneo alle difficoltà del cinema indipendente, soprattutto quando si tratta di una narrazione epica che si estende su più film. L’approccio proattivo di Kevin Costner comprende non solo il mettere in gioco il proprio denaro, ma anche il continuare a cercare ulteriori finanziamenti per garantire il completamento dei capitoli rimanenti. “Parte del mio lavoro è cercare di raccogliere altri fondi per poter continuare“, ha spiegato, dimostrando la sua dedizione al mestiere e al progetto. La volontà di Kevin Costner di finanziare i suoi progetti artistici fa eco alle mosse coraggiose di altri registi leggendari come Francis Ford Coppola, noti per la loro determinazione a dare vita alle loro visioni, indipendentemente dagli ostacoli finanziari, come dimostra il suo ultimo film, Megalopolis.

Di cosa parla Horizon: An American Saga ?

Horizon: An American Saga sarà ambientato durante il periodo della Guerra Civile americana. La sinossi ufficiale del film recita:

” Horizon: An American Saga esplora il fascino del vecchio West e come è stato conquistato – e perso – attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di molti. Attraversando i quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l’ambiziosa avventura cinematografica di Costner condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un Paese in guerra con se stesso, vissuto attraverso la lente di famiglie, amici e nemici che cercano di scoprire cosa significhi veramente essere gli Stati Uniti d’America”.

Mentre Costner continua le riprese e la raccolta di fondi, i fan del suo lavoro possono attendere ulteriori aggiornamenti su questa epica impresa.