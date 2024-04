Film che fanno piangere: i 30 titoli da vedere

Capita spesso, in un momento di tristezza e solitudine, di aver bisogno di una compagnia silenziosa che non giudica il nostro morale ma che anzi ci permette di crogiolarci per una sera nella nostra autocommiserazione. Proprio a questo servono i film che fanno piangere, darci una pacca sulla spalla e assicurarci che presto passerà tutto, dopo un bel pianto.

Certo, non si tratta sempre dello stesso genere di film e non tutti gli spettatori si commuovono per le stesse cose, ma ci sono alcuni film di fronte ai quali proprio non si riesce a trattenere le lacrime. Ci sono le grandi storie d’amore, quelle intramontabili come Le pagine della nostra vita o Moulin Rouge!, oppure le storie di amicizie speciale, come Io e Marley oppure Hachiko, o ancora i classici intramontabili d’animazione, come Coco o Inside Out, di fronte ai quali è impossibile non far cadere una lacrimuccia.

Film che fanno piangere ce ne sono di tutti i tipi, e magari con una piccola guida, possiamo essere utili ai cinefili più malinconici, soccorrendoli nel momento del bisogno e suggerendo loro quali sono i migliori film che fanno piangere, per tutte le situazioni!

Love Story (1974)

Il film cult diretto da Arthur Hiller fu il maggior successo della Paramount Pictures fino a quel momento. Ricevette 7 candidature e vinse un Oscar per la musica di Francis Lai.

E.T. l’extra-terrestre (1982)

E.T. l’extra-terrestre è il film culto di Steven Spielberg che racconta di un ragazzino californiano incontra e stringe un’amicizia con un simpatico alieno che non riesce a tornare a casa.

Ghost – Fantasma (1990)

Sam Wheat conduce un’esistenza felice assieme alla fidanzata Molly. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Mentre Molly chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma.

Papà, ho trovato un amico (1991)

La figlia di un impresario di pompe funebri, innamorata di un insegnante e con un solo amico, non prende bene la nuova relazione del padre.

Un avvocato scopre di essere sieropositivo ma non lo rivela allo studio legale dove lavora. Quando il suo segreto viene scoperto, e lui licenziato, si rivolge ad un avvocato che lo aiuterà.

Forrest Gump (1994)

Seduto sulla panchina alla fermata dell’autobus di Savannah, Forrest Gump racconta con voce lenta della propria incredibile vita e dei problemi mentali e fisici che si porta dietro dalla nascita.

I ponti di Madison County (1995)

Tra un fotografo e la moglie di un contadino dell’Iowa sboccia un fugace amore. I figli della donna scoprono la cosa attraverso i diari della madre deceduta.

Romeo + Giulietta di William Shakespeare (1996)

Trasposizione cinematografica del capolavoro di Shakespeare. A Verona Beach, un quartiere di Los Angeles, sboccia dell’amore tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, eredi di due famiglie in conflitto tra loro.

La vita è bella (1997)

Il capolavoro di Roberto Benigni. Ne La vita è bella durante la dittatura fascista, Guido Orefice, giovane ebreo trasferitosi nella campagna toscana, conosce una maestra elementare, Dora, e con lei costruisce una famiglia. L’aggravarsi delle Leggi Razziali e i rastrellamenti nazisti portano l’uomo ad essere deportato in campo di concentramento con il figlioletto Giosuè. Per proteggere il piccolo dagli orrori dello sterminio, Guido costruisce eroicamente un elaborato mondo di vertiginose fantasie.

Titanic (1997)

Il film campione d’incassi di James Cameron che ha lanciato una coppia di attori di “prima classe” Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Nel film il transatlantico Titanic, considerato un gioiello tecnologico ed il più lussuoso piroscafo da crociera mai realizzato, salpa dall’Inghilterra il dieci aprile del 1912 con oltre 1500 passeggeri a bordo per il suo viaggio inaugurale. I viaggiatori sono collocati in tre classi, riflesso delle differenze sociali. Titanic in streaming è disponibile sul canale Star di Disney+.

Vi presento Joe Black (1998)

Bill Parrish ha tutto quello che un uomo può desiderare dalla vita: successo, salute, potere e una bellissima figlia. Il giorno del suo sessantacinquesimo compleanno riceve la visita di uno straniero, Joe Black, che gli rivela di essere la morte.

City of Angels – La città degli angeli (1998)

Dopo essersi innamorato di una donna sulla terra, un angelo, che accompagna coloro che stanno per morire nel loro ultimo viaggio, considera di diventare un essere umano.

Il miglio verde (1999)

Il miglio verde è il percorso che i condannati a morte compiono dalla propria cella al luogo dell’esecuzione. Durante il 1935, la vita di Paul Edgecombe, capo guardia in una prigione, cambia quando nell’istituzione giunge John Coffey, un gigante di colore accusato di aver massacrato due bambine.

Le parole che non ti ho detto (1999)

Theresa Osborne é stata lasciata dal marito, che improvvisamente ha scelto un’altra donna. Durante una vacanza solitaria, Theresa raccoglie su una spiaggia deserta una bottiglia con dentro un messaggio commovente .

Autumn in New York (2000)

Un ristoratore di New York, avverso alle relazioni durature, è costretto a vedere le cose da una nuova prospettiva, quando incontra una ragazza molto più giovane di lui, uno spirito libero.

Sweet November – Dolce novembre (2001)

Un dirigente ossessionato dal lavoro e una donna fuori dagli schemi decidono di intrecciare un rapporto personale per la durata di prova di un mese.

Moulin Rouge! (2001)

Diretto da Baz Luhrmann e ispirato all’opera La traviata di Giuseppe Verdi la pellicola racconta la storia d’amore tra Satine interpretata da Nicole Kidman e Christian che ha il volto di Ewan McGregor. Uno di quelli amori impossibile da farvi piangere. Nel film Satine è la prima stella nel famoso locale parigino e si innamora di un aspirante scrittore alla ricerca di sé stesso. La loro sensuale avventura è destinata a dare scandalo. Moulin Rouge! in streaming è disponibile sul canale Star di Disney+.

I passi dell’amore – A Walk to Remember (2002)

Landon è uno studente di liceo in una piccola cittadina della provincia americana: frequenta un gruppo di compagni di scuola svogliati e fannulloni, che spesso si divertono a prendersi gioco di Jamie, la figlia del pastore. Le cose cambiano quando Landon si innamora della ragazza, tranquilla e profondamente religiosa, apparentemente cosi diversa da lui.

Orgoglio e pregiudizio (2005)

Il signor Bennet ha una bella casa nell’Hartfordshire, dove vive con la moglie e le cinque figlie. Tutto va per il meglio fino alla morte del signor Bennet. L’unico modo per le ragazze per assicurarsi un futuro è quella di sposarsi.

PS i love you (2007)

Holly è appena rimasta vedova e fatica, in una rumorosa New York, a trovare un po’ di pace. Fino a che un messaggio lasciato dal marito le consegna un ultimo raggio di speranza.

Io & Marley (2008)

Marley è un adorabile cucciolo di labrador che entra nella vita di una coppia e la stravolge come un uragano, combinandone di tutti i colori, ma con incredibile energia e cuore.

Hachiko – Il tuo migliore amico (2009)

Hachiko è il film diretto da Lasse Hallström e basato sulla storia vera del cane giapponese del cane giapponese Hachikō e sul film giapponese del 1987 Hachikō Monogatari, del quale è il remake. Nel film Haki è un cane di razza akita che ogni giorno accompagna il suo padrone, il professor Parker, alla stazione e lo aspetta fino al suo ritorno. Un giorno questa routine viene improvvisamente interrotta da una tragedia.

Up (2009)

Carl Fredricksen, un venditore di pallonicini di 78 anni sta per esaudire il sogno di una vita: volare in Sud America con la propria casa. Accompagnato nel viaggio da un boyscout di 8 anni, i due affrontano mostri e furfanti di ogni tipo.

Remember Me (2010)

Tyler ed Ally, due giovani innamorati, cercano di portare avanti la loro storia d’amore nonostante una serie di eventi tragici che hanno colpito le loro rispettive famiglie d’origine.

Blue Valentine (2010)

Sposati da diversi anni, Cindy e Dean attraversano una fase critica del loro matrimonio, ma in un susseguirsi di ricordi, tra passato e presente, provano a recuperare le emozioni di quando erano innamorati.

Toy Story 3 – La grande fuga (2010)

Poco prima che Andy parta per il college, i suoi giocattoli preferiti vengono consegnati per errore a un asilo per bambini. Tutti loro, allora, pensano di essere stati abbandonati intenzionalmente: tocca a Woody convincerli del contrario.

Last Night (2010)

Joanna e Michael sono una coppia felicemente sposata. Tuttavia, il destino del loro matrimonio si trova a dipendere dal modo in cui i due scelgono di rispondere alle tentazioni durante una notte in cui restano separati.

One Day (2011)

Per 20 anni, un uomo e una donna si ritrovano il giorno dell’anniversario del loro primo appuntamento, il 15 luglio.

Ruby Sparks (2012)

Un romanziere con il blocco dello scrittore crea un personaggio femminile dai tratti particolarmente realistici.

Saving Mr. Banks (2013)

Walt Disney gioca ogni carta possibile nel tentativo di ottenere i diritti per filmare ‘Mary Poppins’ dall’autore P.L. Travers.

Colpa delle stelle (2014)

Hazel e Gus sono due amici molto particolari. I due adolescenti, entrambi anticonformisti e dallo spiccato spirito sarcastico, si conoscono durante le riunioni in un gruppo di sostegno per malati di cancro e si innamorano l’uno dell’altra.

Le pagine della nostra vita (2014)

Diretto da Nick Cassavetes e tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks Le pagine della nostra vita ambientato in una casa di riposo un uomo racconta ad una donna la storia di un grande amore tra due giovani nella North Carolina degli anni quaranta.

Inside Out (2015)

Il film premi oscar Disney Pixar Inside Out diretto da Pete Docter insieme al co-regista Ronnie del Carmen, prodotto dai Pixar Animation Studios. Nel film Riley è costretta a lasciare la propria vita nel Midwest quando il padre si trasferisce per lavoro a San Francisco. La piccola è guidata dalle proprie emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza, che vivono nel Quartier Generale, il centro di controllo nella mente, da dove l’aiutano a affrontare la vita di tutti i giorni.

Io prima di te (2016)

L’eccentrica Louisa passa da un lavoro all’altro per aiutare la propria famiglia a sbarcare il lunario. Fin quando diventa la badante di Will Traynor, un giovane banchiere rimasto paralizzato a causa di un incidente subito due anni prima.

Manchester by the Sea (2016)

In seguito alla morte del fratello maggiore, Lee Chandler è costretto a tornare a casa per curare il nipote di 16 anni. E’ così costretto a fare i conti con un tragico passato che lo ha separato dalla sua famiglia e dalla comunità dove è nato.

Coco (2017)

Coco, diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson, è ambientato in Messico e racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz. Tuttavia da generazioni la musica è severamente proibita nella sua famiglia e Miguel si vede costretto a scegliere tra la propria passione e l’amore per i suoi cari. Scoprirà invece di essere profondamente legato alle radici e alle tradizioni dei suoi antenati e capirà che per conoscere se stessi è importante seguire le orme di chi ci ha preceduto. Miguel avrà il privilegio di incontrare di persona i propri antenati nella coloratissima Terra dell’Aldilà, tra musica e grandi emozioni.

Miyazaki omaggia la vita di un grande uomo, tra successi, delusioni e un appassionante amore… quello per la dolce Nahoko e per il cielo. Jiro sogna di volare e progettare aeroplani ispirandosi al famoso ingegnere aeronautico italiano Gianni Caproni. Miope fin dalla giovane età e pertanto impossibilitato a diventare pilota, nel 1927 entra a lavorare in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica. Il suo talento è presto riconosciuto e cresce fino a farlo diventare uno dei progettatori aeronautici più affermati al mondo…

Alabama Monroe – Una storia d’amore (2012)

In Alabama Monroe – Una storia d’amore Elise gestisce uno studio di tatuaggi ed è una ragazza con i piedi per terra. Didier suona il banjo, è ateo e un inguaribile romantico. Nonostante le grandi differenze, fra i due è amore a prima vista. Ma subito dopo il matrimonio, la perdita della loro giovane figlia mette a dura prova il sogno di una vita insieme.

Noi siamo infinito (2012)

In Noi siamo infinito in Charlie è un adolescente timido e insicuro che cerca di superare il trauma derivante dal suicidio dell’amico Michael. Quando incontra Sam e suo fratello, il ragazzino scopre la passione per la musica e la scrittura e si innamora per la prima volta.