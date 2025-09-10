DoomsdayIsComing”: i Fratelli Russo anticipano Avengers: Doomsday con una immagine criptica di Fantastici Quattro (?)

Mentre i lavori su Avengers: Doomsday proseguono, i fratelli Russo hanno condiviso su Instagram un’altra criptica anticipazione. Accompagnata dall’hashtag #DoomsdayIsComing, questa foto sfocata ha lasciato i fan perplessi.

A un esame più attento, crediamo che si tratti della lavagna di Reed Richards in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Le incisioni bianche su sfondo nero sono state il nostro primo indizio, anche se la linea gialla sembra essere la rivelazione.

Nel reboot, abbiamo scoperto che Mister Fantastic stava conducendo ricerche su dimensioni parallele, ed è probabilmente a questo che Joe e Anthony stanno alludendo. Ricordate, la scena post-credits di Thunderbolts*, diretta dal duo, mostrava l’astronave Excelsior in arrivo nell’atmosfera della Terra 616.

Stiamo ancora aspettando il seguito della rivelazione del cast di Avengers: Doomsday di marzo, e non possiamo fare a meno di chiederci se i prossimi nomi potrebbero essere rivelati su questa lavagna allungata.

Il tempo ce lo dirà, ma con il film ancora a più di un anno di distanza, potrebbe volerci un po’ prima di vedere qualcosa di ufficiale dal blockbuster.

Durante l’estate, il regista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Matt Shakman, ha parlato di Reed come protagonista degli Avengers (si riferiva ai fumetti, ma molti lo hanno interpretato come un’indicazione che fosse nei piani per Avengers: Doomsday). Pedro Pascal è poi intervenuto sulla questione dicendo: “È una grande novità per me, per prima cosa. Credo che Matt Shakman stesse facendo un’intervista e quando ha parlato di Reed.”

“C’è qualcosa che accade nei fumetti in cui lui viene in qualche modo attratto dalla famiglia degli Avengers e gli viene chiesto di ricoprire una posizione di leadership. È qualcosa che accade nei fumetti. Non è necessariamente qualcosa che comporta il futuro del mio personaggio”, ha continuato. “Sono onesto in questo. Non sto nemmeno cercando di evitare spoiler. È un po’ fuorviante.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.