Elle: in arrivo la serie prequel de La rivincita delle bionde

Un prequel di La rivincita delle bionde “Legally Blonde“ sugli anni del liceo di Elle Woods è stato ordinato come serie ad Amazon Prime Video. La serie era stata segnalata in aprile come in fase di sviluppo presso Prime Video. L’annuncio è stato fatto martedì nell’ambito della presentazione di Amazon agli inserzionisti. Reese Witherspoon, che ha interpretato la Woods nei due film di La rivincita delle bionde “Legally Blonde”, è salita sul palco in costume (e accompagnata dal chihuahua Brusier di Elle) per annunciare l’ordine della serie.

Attualmente intitolata “Elle“, la trama della serie afferma che “segue Elle Woods al liceo mentre scopriamo le esperienze di vita che l’hanno trasformata nell’iconica giovane donna che abbiamo imparato a conoscere e amare nel primo film di ‘Legally Blonde‘”.

“Non potrei davvero essere più entusiasta di questa serie! I fan potranno scoprire come Elle Woods ha affrontato il suo mondo da adolescente con la sua personalità e il suo ingegno, in modi che solo la nostra amata Elle poteva fare. Cosa c’è di meglio?“, ha dichiarato Reese Witherspoon in un comunicato. Sono estremamente grata agli incredibili team di Prime Video e Hello Sunshine – insieme alla nostra straordinaria sceneggiatrice Laura Kittrell – per aver realizzato questo mio sogno”. ‘Legally Blonde’ è tornato!”.

La serie Elle è stata ideata dalla creatrice Laura Kittrell, che sarà anche showrunner e produttrice esecutiva. Reese Witherspoon è produttrice esecutiva insieme a Lauren Neustadter tramite Hello Sunshine, una parte di Candle Media. Anche Lauren Kisilevsky e Marc Platt saranno produttori esecutivi. Amazon MGM Studios produrrà.

“Uno dei personaggi più citazionistici, iconici e amati che si sono radicati nel tessuto della storia di Hollywood è Elle Woods, e siamo onorati di portare la sua storia d’origine ai nostri clienti globali di Prime Video“, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione di Amazon MGM Studios. “La visione di Reese e Hello Sunshine per questa serie, unita alla voce vincente di Laura Kittrell, ha reso questo show assolutamente innegabile“.