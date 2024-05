Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cos’è la Torre Nera alla fine del trailer?

Una possibilità è che la torre nera alla fine del trailer della seconda stagione di Gli Anelli del Potere sia la principale roccaforte di Sauron, Barad-dûr, a Mordor. Dopo che la prima stagione si è concentrata così pesantemente sul processo di trasformazione delle Terre del Sud in Mordor e sul ritorno alla ribalta di Sauron, ha senso che la seconda stagione degli Anelli del Potere racconti il più grande progetto del Signore Oscuro. La creazione di Barad-dûr segue effettivamente la scia della ricomparsa di Sauron durante la Seconda Era, quindi la linea temporale di Prime Video sarebbe sostanzialmente in linea con la mitologia di Tolkien.

Il trailer della seconda stagione di Gli Anelli del Potere presenta la creazione della torre nera nella ripresa finale: un pezzo forte per entusiasmare gli spettatori per il ritorno dello show. Barad-dûr è uno dei luoghi più famosi dell’intero del Signore degli Anelli, quindi la sua apparizione di debutto in Gli Anelli del Potere giustificherebbe assolutamente lo sfarzo e la circostanza di essere il protagonista dell’attesissimo trailer della seconda stagione.

La costruzione di Barad-dûr inizia intorno ai 1000 anni della Seconda Era. Gli spettatori che hanno più familiarità con i film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson piuttosto che con i libri di Tolkien potrebbero indicare la mancanza delle caratteristiche corna sul tetto della torre nera come prova che la struttura non è Barad-dûr. La corona appuntita a forma di U per cui Barad-dûr è famosa era, tuttavia, un elemento progettato interamente per i film di Jackson. La parte superiore cornuta ospitava l’occhio fiammeggiante di Sauron, che non è un’immagine tratta dai libri originali del Signore degli Anelli.