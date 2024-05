The Boys rinnovato per la quinta stagione da Amazon

The Boys è stato rinnovato per una quinta stagione da Amazon Prime Video. La quarta stagione di questo show di supereroi rabbiosi debutterà il 13 giugno. La quarta stagione ìsarà lanciata con i primi tre degli otto episodi totali, mentre le restanti puntate saranno trasmesse settimanalmente. Il finale sarà trasmesso il 18 luglio.

La serie è interpretata da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti.

La serie è prodotto esecutivamente dallo showrunner Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin e Jason Netter, insieme ai creatori dei fumetti di The Boys Garth Ennis e Darick Robertson.

La serie The Boys

Il dramma vincitore di un Emmy, che ha debuttato nel 2019, è prodotto da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. Attualmente l’universo di The Boys su Amazon è composto dallo spinoff Gen V, dall’antologia animata “Presents: Diabolical” e una serie ambientata in Messico, ancora in fase di sviluppo.

La notizia del rinnovo della quinta stagione di The Boys è emersa martedì durante la prima presentazione degli upfront di Amazon Prime Video agli inserzionisti. The Boys è una serie audace e senza fronzoli che continua ad affascinare i nostri clienti in tutto il mondo, perforando il tessuto culturale stagione dopo stagione”, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile del settore televisivo di Amazon MGM Studios. “Siamo orgogliosi di questa serie che è cresciuta fino a diventare un franchise globale, e siamo entusiasti che Eric Kripke e il team creativo abbiano altre storie coinvolgenti da raccontare per tutti i fedeli fan”.