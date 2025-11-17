La prossima serie di HBO Max dedicata ai crimini reali è imperdibile per gli appassionati del genere

HBO Max sta lavorando a una nuova serie true crime che utilizza i personaggi della DC per creare quello che sembra essere un prodotto unico nel suo genere. Non è un segreto che nell’ultimo decennio ci sia stata un’impennata di film e programmi TV nel genere true crime, con molti servizi di streaming che ne hanno approfittato.

Le serie true crime possono assumere molte forme e aspetti diversi, con serie HBO Max come The Vow e The Staircase che contribuiscono alla crescente domanda di nuovi progetti all’interno del genere. Lo streaming e il formato binge si adattano bene alle serie true crime. Tuttavia, il genere è sempre in grado di trovare nuovi modi per trasformarsi, e una prossima uscita DC ne è un esempio.

DC sta creando una serie true crime unica per HBO Max

Diverse fonti hanno rivelato che la DC sta riportando Skyler Gisondo dopo il suo debutto in DCU Capitolo Uno nel ruolo di Jimmy Olsen nel film Superman di James Gunn per una nuova serie su HBO Max. Secondo Variety, il progetto si chiama DC Crime, ed è una “serie crime fiction ambientata nell’universo DC.” Si tratta di qualcosa di molto diverso dal Superman che combatte esseri più grandi della vita.

La docuserie di cronaca nera immaginaria della DC avrà come protagonista Jimmy Olsen, interpretato da Gisondo, con la prima stagione incentrata su Gorilla Grodd come cattivo principale. Il personaggio è spesso associato a The Flash. In quanto tale, DC Crime apre le porte al sostituto di Ezra Miller in The Flash per entrare nell’universo DC di Gunn. Nonostante il coinvolgimento di Grodd, la serie dovrebbe rimanere abbastanza realistica.

Questo perché non è prevista la partecipazione di Superman, interpretato da David Corenswet, e Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan. La serie sui crimini reali condotta da Olsen includerà invece un gruppo di giornalisti del Daily Planet già apparsi in Superman. DC Crime è stata ideata dai creatori Tony Yacenda e Dan Perrault, noti per la serie Netflix American Vandal, che parodiava i documentari sui crimini reali.

Perché lo spin-off di Superman DC Crime meriterà di essere visto dagli appassionati di true crime

Il true crime e i supereroi sono due generi che non sono proprio destinati a incontrarsi. Ecco perché la nuova serie spin-off di Superman della DC è così entusiasmante, poiché il progetto è destinato a fondere entrambi i generi per creare qualcosa che si spera sia unico e possa quindi essere apprezzato dai fan di entrambe le parti.

Con un mercato ormai saturo di true crime, dati i numerosi film, programmi e documentari che escono a un ritmo accelerato, credo che qualsiasi idea che mantenga le cose fresche sia degna di nota. In questo senso, DC Crime si presenta come l’occasione perfetta per aprire le porte ai fan del true crime e permettere loro di conoscere meglio il DCU, con la possibilità che finiscano per rimanere per vedere altro.