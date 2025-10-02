HomeSerie TvNews

Gen V – Stagione 2: la scioccante rivelazione sulla sorella di Marie

Di Chiara Guida

Jaz Sinclair, protagonista di Gen V – Stagione 2 nei panni di Marie Monroe, spiega la scioccante rivelazione della seconda stagione sulla sorella del suo personaggio. Lo spin-off di The Boys ha debuttato su Prime Video nel settembre 2023 con grande successo di critica, e la seconda stagione di Gen V ha presentato i primi tre episodi il 27 settembre. La stagione è ambientata dopo gli eventi della quarta stagione di The Boys, con l’ascesa al potere di Patriota.

In Gen V – Stagione 2 Episodio 5, Marie e i suoi amici sono intrappolati nella struttura di Cipher, mentre lui cerca di convincerla a spingere il suo potere oltre i limiti, per “il bene dell’umanità”. La conclusione dell’episodio rivela che la sorella di Marie, Annabeth, che lei stava cercando, è tenuta prigioniera in quella stessa struttura. Lui minaccia poi di ucciderla se Marie non obbedisce.

Come riferisce The Wrap, Jaz Sinclair ha parlato di come gli sceneggiatori le avessero detto che avevano intenzione di far apparire Annabeth in questa stagione, e di come le sorelle si siano finalmente riunite alla fine del quinto episodio, quando si scopre che Cipher l’ha tenuta prigioniera per manipolare Marie. Sinclair ha rivelato di essere entusiasta del suo sviluppo ora che è tornata con sua sorella.

Marie e Annabeth finalmente insieme in Gen V – Stagione 2 Episodio 5

Ha parlato di come la ricerca del personaggio di connettersi con sua sorella abbia plasmato così tanto la sua identità, e di quanto sia stata fantastica ricevere la ricompensa e lavorare con la co-protagonista Keeya King. Ecco i suoi commenti qui sotto:

“Prima di iniziare le riprese mi avevano detto che avremmo coinvolto mia sorella, quindi ero davvero emozionata. Non si sa mai dove andrà a finire dopo che tutto è stato detto e fatto. Gran parte del perché di Marie è legato al connettersi con sua sorella e al diventare una famiglia… con [gli sceneggiatori] che scrivevano in quelle scene, c’era una tale lussureggiante e fantasiosa fuga attorno ad Annabeth per me come attrice e per Marie.”

“Quelle scene sono state davvero facili perché erano così viscerali. Era così, ‘Non posso credere che tu sia qui adesso’, [è] così importante per [Marie]. Mi è piaciuto molto poter realizzare quella conclusione, e adoro anche lavorare con Keeya, quindi è stato divertente. È un’attrice così brava e ha dato il massimo ogni volta. Adoro l’aspetto di Annabeth in tutto questo.”

I commenti di Sinclair rivelano quanto sia entusiasta di poter finalmente abbracciare questa parte dell’arco narrativo di Marie, e sarà affascinante vedere come si svilupperà l’arco del suo personaggio da qui in poi. Marie è un personaggio profondamente legato a sua sorella, e riunirsi ad Annabeth avrà un grande impatto su come si svilupperà il suo viaggio da qui in poi.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
